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Kadınlar, Şişli'de katledilen Bahar Aksu için yürüyecek!

Kadınlar, Şişli'de sokak ortasında katledilen Bahar Aksu için bu akşam 19:00'da eylem düzenleyecek.

Güncel
  • 05.05.2025 12:55
  • Giriş: 05.05.2025 12:55
  • Güncelleme: 05.05.2025 13:44
Kaynak: Haber Merkezi
Kadınlar, Şişli'de katledilen Bahar Aksu için yürüyecek!
Fotoğraf: Hülya Çetinkaya / csgorselarsiv.org

Kadınlar, boşandığı erkek Rüstem Elibol dahil 3 kişi tarafından Şişli'de sokak ortasında katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu için eylem yapacak.

Şişlili kadınlar, Bahar Aksu için bu akşam (5 Mayıs) eylem çağrısında bulundu. Kadınlar, saat 19:00'da Pangaltı Metro durağında buluşarak Bahar Aksu ve katledilen kadınlar için eylem düzenleyecek.

"Bahar için, öldürülen tüm kadınlar için yürüyoruz" denilen çağrıda, "Güvenli ve özgür bir yaşam istiyoruz. Bahar Aksu erkek şiddetiyle aramızdan alındı. Şişli'de öldürülen Bahar için bu akşam 19:00'da Pangaltı Metro durağında buluşuyoruz" ifadeleri kaydedildi.

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