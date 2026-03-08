Kadınlar sokağa çıkıyor: İl il 8 Mart eylemleri
Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yürüyüş ve eylemlerde bir araya gelecek.
Türkiye'nin birçok kentinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde meydanlara çıkıyor.
Kadınlar İstanbul'da 11.30’da Kadıköy Boğa Heykeli’nde, 19:30'da ise Sıraselviler'de, Ankara'da Yüksel Caddesi'nde, İzmir'de Alsancak'ta buluşacak.
İl il 8 Mart eylem takvimi şu şekilde:
Adana – 12.30, Cevat Yurdakul Caddesi Onur Kebap Önü
Ankara – 15.00, Yüksel Caddesi
Antalya – 12.30, Aydın Kanza Parkı
Aydın – 15.00, Taş Köprü, Didim 16.30, Belediye Önü, Nazilli 11.30, İstasyon Meydanı
Balıkesir – 15.00, Salih Tozan Kültür Merkezi Önü / Ayvalık 14.00, Öğretmenevi Önü / Bandırma 12.00, İDO Önü / Burhaniye 13.00, Eski Kütüphane Önü / Edremit 13.00, Altınoluk Otogar Yanı / Gömeç 13.00, Sadettin Bayhan Parkı
Bursa – 18.30, Fomara Meydanı
Bolu – 14.30, İzzet Baysal Anıtı
Çanakkale – 14.00, Eski Salı Pazarı
Denizli – 18.30, Gazi İlkokulu önü
Dersim – 12.30, Sanat Sokağı
Diyarbakır – 11.00, AZC Plaza önü
Elazığ – 15.00, PTT Meydanı
Erzincan – 11.30, 13 Şubat Durakları
Eskişehir – 15.00, Espark Bağlar Kapısı
Gaziantep – 16.30, Yeşilsu Parkı
İstanbul – 11.30, Kadıköy Boğa Heykeli / 19.30, Sıraselviler
İzmir – 15.00, Alsancak Türkan Saylan KM Önü
Kayseri – 13.30, Forum AVM Önü
Kocaeli – 15.00, İzmit Yürüyüş Yolu başı / Gebze 15.00, Eski Çarşı Taksi Durağı
Malatya – 14.00, Paşaköşkü Mahahallesi Su Deposu Önü
Mersin – 13.00, Özgür Çocuk Parkı
Ordu – 15.00, Ceren Özdemir Meydanı
Tekirdağ – 13.00, Değirmenaltı, Çorlu – 14.00, Atatürk Meydanı
Urfa – 11.00, Suruç Meydanı
Zonguldak – 13.30, Madenci Anıtı, Çaycuma – 14.00, Cumhuriyet Meydanı.