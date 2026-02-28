Kadınlar sokakları bırakmıyor

İktidarın kadınlar üzerindeki baskısı her geçen gün artarken kadın örgütleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlıklarına başladı.

Dün Adana’da erbaneler eşliğinde caddelerde yürüyen kadınlar, yurttaşları 8 Mart etkinliğine davet etti. Yürüyüş boyunca ‘kadın, yaşam, özgürlük’ sloganı atan kadınlar, 8 Mart’ta saat 12.30’da Kasım Gülek Köprüsü’nde bir araya geleceklerini duyurdu.

Öte yandan kadına yönelik şiddet ise sürüyor. Aksaray’da evli olduğu erkek tarafından silahla vurulduğu belirtilen Hülya Çalışkan, hastaneye kaldırıldı.

Dün meydana gelen olayda, Orhan Çalışkan ile Hülya Çalışkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Çalışkan’ın yanında bulunan silahla Hülya Çalışkan'ı silahla vurdu.

Şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Hülya Çalışkan, hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma başlattı.