Kadınlar sömürüye ve şiddete karşı sokakta: “Direnişimiz vazgeçilmez”

İzmirli kadınlar, son dönemde artan kadın cinayetleri, LGBTİ+ bireylere yönelik nefret politikaları, çocuk işçiliği, işçi ölümleri, çevre katliamları ve sokak hayvanlarına yönelik şiddete karşı bir araya geldi. Alsancak’ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını İzmir Feminist Gece Yürüyüşü Ekibi’nden Gizem ve Güneş okudu.

Geçtiğimiz günlerde sokak ortasında darbedilen ve ardından boşandığı erkek tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun defalarca başvurduğu halde korunmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu, siyasi iktidarın politik bir tercihidir. Bile isteye kadınları korumuyorlar, öldürülmelerine göz yumuyorlar. Bizler ise, bir kişi daha eksilmeyinceye kadar isyan etmekten vazgeçmeyeceğiz” denildi.

2020 yılında katledilen Pınar Gültekin davasında kararın fail lehine bozulduğuna değinilen açıklamada, “Katile ‘iyi hal’ indirimi uygulanması gerektiğinin söylenmesi, siyasi iktidarın güdümündeki adalet mekanizmasının ‘erk’ek’ yapısını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sokakta olduğu gibi adliyelerde de gerçek adalet için, faillerin hak ettikleri cezaları almaları için mücadeleye etmeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

İktidarın LGBTİ+’ları tahakküm altına almayı amaçladığı kanun teklifine yönelik ise şunlar söylendi: “Nasıl ki, onur yürüyüşlerini yasaklamanıza, medya aracılığıyla nefret söylemini yaygınlaştırmanıza, hedef göstermenize, güvenlik güçlerinizle bizzat şiddet uygulamanıza, intihara sürüklemenize ve katletmenize, katilleri takdir ve teşvik etmenize rağmen isyanımızdan, örgütlülüğümüzden vazgeçmediysek bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz.”

"DİŞLİLERİ KIRACAĞIZ"

Öte yandan “Aynı şeklide sermeyenin daha fazla emek sömürüsü yapabilmesi için, demokratik kamuoyunun ve eğitimcilerin tüm itirazlarına rağmen, çocuk işçiliğini MESEM gibi uygulamalarla yaygınlaştırmaları sayesinde her gün çocuk işçi cinayetlerine tanık oluyoruz” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Okullarda, sokakta, parkta, doğada olması gereken çocuklar sömürünün dişlileri arasında sermayenin kar hırsına kurban ediliyorlar. Alın teri ile yaşamaya çalışan emekçilerin hayatları, her gün artması gereken cirolardan daha değersiz bu ülkede. Yoksulluğun, yoksunluğun ağırlığı ile mücadelen eden emekçiler, daha fazla kar hırsıyla uygulanmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının uygulanmaması sonucu sakatlanıp, işçi cinayetlerinde hayatlarını kaybediyorlar. Emeğimizin hakkı için mücadele eden biz feministler, bu sistemin dişlilerini mutlaka kıracağız. Sermayeden değil emekten yana bir dünyayı mutlaka kuracağız.”

Açıklamada, kamuoyunda katliam yasası olarak bilinen yasal düzenlemeye yönelik ise, “Yaşamdan yana olan tüm kesimlerin itirazlarına rağmen Meclis’ten geçen katliam yasasını AYM de onayladı. Ama yasa sokaktan geçmedi, geçmeyecek. Var gücümüzle hayvan dostlarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve buradan tüm belediyelere de sesleniyoruz; yasayı uygulamayın. Katliama ortak olmayın” denildi.

"DİRENİŞ VAZGEÇİLMEZ"

“Feminist mücadele tarihimiz bize göstermektedir ki ölümün ve zulümün olduğu yerde isyan, direniş ve dayanışma vazgeçilmezdir” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle son buldu: “Çocukların, kadınların, lubunyaların, emekçilerin, ağaçların, köpeklerin katledildiği bu zor günlerde, ölüme inat yaşamı daha fazla savunmaya, sokakta daha fazla yan yana durmaya ihtiyacımızın olduğunun farkındayız! İnsanca, hep birlikte, tüm renklerimizle bir arada yaşayabilmek adına; sömürüye karşı emeğimizin hakkı için, baskıya, şiddete, hak ihlallerine karşı demokrasi için, savaşa karşı barış için mücadele etmeye devam ediyoruz.”