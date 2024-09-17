Kadınlar Süper Ligi’nde üçüncü hafta tamamlandı
Kaynak: İHA
Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde üçüncü hafta oynanan beş müsabaka ile geride kaldı.
Hentbolda Kadınlar Süper Ligi’nde üçüncü hafta oynanan beş müsabaka ile geride kaldı. Süper Lig’de, dördüncü hafta maçları milli maç hafta nedeniyle Ekim ayında oynanacak.
Kadınlar Süper Lig 3. hafta müsabakaları sonuçları şu şekilde:
Bursa BBSK: 24 - Adasokağı: 28
Kırşehir Bld.: 28 - Üsküdar Bld.: 33
Ortahisar Bld.: 20 - Armada Praxis Yalıkavak: 21
Görele Bld.: 29 - İzmir BBSK: 28
Anadolu Üniversitesi: 41 - Yenimahalle Bld.: 43