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Kadınlar Süper Ligi’nde üçüncü hafta tamamlandı

Ajans Haberleri
  • 17.09.2024 12:12
  • Giriş: 17.09.2024 12:12
  • Güncelleme: 17.09.2024 12:12
Kaynak: İHA
Kadınlar Süper Ligi’nde üçüncü hafta tamamlandı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde üçüncü hafta oynanan beş müsabaka ile geride kaldı.

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi’nde üçüncü hafta oynanan beş müsabaka ile geride kaldı. Süper Lig’de, dördüncü hafta maçları milli maç hafta nedeniyle Ekim ayında oynanacak.

Kadınlar Süper Lig 3. hafta müsabakaları sonuçları şu şekilde: 

Bursa BBSK: 24 - Adasokağı: 28
Kırşehir Bld.: 28 - Üsküdar Bld.: 33
Ortahisar Bld.: 20 - Armada Praxis Yalıkavak: 21
Görele Bld.: 29 - İzmir BBSK: 28
Anadolu Üniversitesi: 41 - Yenimahalle Bld.: 43

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