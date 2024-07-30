Kadınlar tacize karşı eylemde

İstanbul'un Eyüp ilçesinin Karadolap mahallesinde Hasan O. isimli erkeğin çok sayıda kadını sistematik olarak tacize maruz bıraktığı olayın ardından kadınlar 'mahallemizde tacizci istemiyoruz' diyerek bir basın açıklaması düzenledi.

İstanbul'un Eyüp ilçesinin Karadolap mahallesinde Hasan O. isimli erkeğin çok sayıda kadını sistematik olarak tacize maruz bıraktığı ögrenildi. Bir kadının ifşa etmesiyle birlikte mahalledeki kadınlar sosyal medyadan ortak bir açıklama yaptı. Hasan O. bu açıklama üzerine kadınları ve mahalledeki ilerici kurumları tehdit ettiği sosyal medya paylaşımları yaptı.

Dün ise kadınlar 'mahallemizde tacizci istemiyoruz' diyerek bir basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Güvenli mahalleler ve güvenli sokaklar talep ediyoruz.

Bir süredir mahallemizde kendimizi güvende hissedemiyoruz. Mahallemizde ikamet eden Tacizci Hasan O. isimli erkek kadınları sözlü ve fiziksel olarak taciz ediyor. Bir kadının ifşa etmesiyle ortaya saçılanlarla gördük ki Hasan O. birçok kadını tacize maruz bırakmış. Tüm uyarılara, gözaltılara rağmen ısrarlı bir şekilde kadınları taciz eden bu erkek neden hala mahallemizde elini kolunu sallaya sallaya geziyor? Kadınların güvende olabilmesinin tek yolu bu erkeğin tutuklanmasıdır. Sokaklarında tedirgin hissetmediğimiz bir mahalle istiyoruz. Mahelelerimizde madde bağımlılığı, çetelerin ve yozlaşmalardan hiçbir kadın kendini güvende hissetmiyor. Parklar da sokaklar da Özgürce yürüyebileceğimiz bir mahalle istiyoruz.

Hasan O.isimli erkek kadınları taciz etmesinin yanı sıra buna tepki gösteren kurumlarımızı ve kadınlarımızı da tehdit etmekten geri durmuyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden kurumları ve kadınları tehdit eden bu şahıs acilen tutuklanmalı. Yaşadığımız mahallede tacizi, şiddeti normal gören erkeklerle yaşamaya tahammülümüz yok. Günün her saati, her dakikası kendi mahallemizde güvende olmak hakkımız. 6284 no'lu kanun etkili uygulansın, Hasan O. tutuklansın!"