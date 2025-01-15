Kadınlar toplum baskısına kulak asmasın, özgür olsun

Rukiye Solak, Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu (IFBB) sporcusu olarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etti. 2022’de İtalya’da kazandığı şampiyonlukla Mr. Olympia’ya katılmaya hak kazanan Türkiye’den ilk kadın sporcu olan Solak, 2024’te Amsterdam’da elde ettiği zaferle bu başarısını yineledi. Kadınların vücut geliştirme sporundaki rolünü güçlendiren Solak, azmi ve elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

Vücut geliştirme tutkunuz nasıl başladı?

Katıldığım antrenörlük eğitimlerinde ve seminerlerde, eğitmenlerimin genetik olarak bu spora yatkın olduğumu söylemesi beni teşvik etti. Bu sporun gerektirdiği disiplin, dayanıklılık ve irade kısa sürede yaşam tarzım haline geldi. Kişisel gelişimime büyük katkılar sağlayan bu spor, benim için bir tutkuya dönüştü.

Vücut geliştirme dünyasında bir kadın olarak karşılaştığınız zorluklar neler?

Vücut geliştirme sporu erkek egemen bir alan. Kazandığım başarılarla, ‘Kadınlar bu sporda erkeklere göre daha avantajlı’ algısıyla mücadele ettim. Ayrıca, bu sporun kadınlara uygun olmadığını düşünen toplum baskısıyla karşılaştım. Tüm bunlara kulaklarımı kapatıp hedeflerime odaklandım. Başarılarım, toplumda kabul görmeme ve desteklenmeme yardımcı oldu.

‘MECBUR BIRAKILIYORUZ’

Ülkede kadınların spor yapmasının önündeki sosyal bariyerler için neler söylersiniz?

Kadına şiddet olaylarının sıklıkla görüldüğü, özellikle muhafazakâr toplumlarda, kadınlar olarak bitmek tükenmek bilmeyen sosyal sınırlar içinde yaşıyoruz. ‘Kadın dediğin…’ gibi kalıplaşmış algıları benimsemeye mecbur bırakılıyoruz. Bir kadın olarak fiziksel güce dayalı alanlara yönelmek ve toplum içinde hem fiziksel hem mental olarak kendini yeterli hissetmek, bana göre bir kadının kendisi için yapabileceği en büyük yatırımlardan biri.

Kadınların vücut geliştirme sporunda daha fazla yer alması için neler yapılmalı?

Türkiye’de 2024’te ilk kez bir NPC yarışması düzenlendi ve kadın kategorilerine de yer verildi. Bu tür organizasyonların artması, kadınların bu sporda daha görünür olmalarını sağlayacak. Kadınlar, toplum baskılarına kulak asmadan istediklerini özgürce yapmalı.

Yarışma hazırlık süreci nasıl geçiyor? Günlük rutininiz ne?

365 gün boyunca haftada 5 gün antrenman yapıyor ve her gün diyetimi takip ediyorum. Sahne performansı çalışmaları, diyet ve antrenman planlamaları gibi birçok detay üzerinde çalışıyorum. Bu süreç disiplin ve irade gerektiriyor. Antrenörlüğümü eşim Taylan Solak ve Portekizli mentorum Mauro Coelho yapıyor.

Kariyerinizdeki hedefleriniz neler?

Yarışma kariyerime, vücudum ve ekonomik koşullar elverdiği sürece devam edeceğim. Antrenör olarak, profesyonel sporcularımın uluslararası başarılara imza atmasını istiyorum. Ayrıca, eşimle birlikte bir eğitim ve araştırma enstitüsü kurmayı hedefliyoruz.