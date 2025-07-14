Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kadınlar toprakları için kepçelerin önünü kesti

Çevre
  • 14.07.2025 06:00
  • Giriş: 14.07.2025 06:00
  • Güncelleme: 14.07.2025 06:00
Kadınlar toprakları için kepçelerin önünü kesti
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Diyarbakır Lice’nin Mizak kırsal mahallesinde yapılan maden çalışmasına karşı kepçelerin önünü kesti. Bastonlarla doğalarının tahrip edilmesine engel olmaya çalışan kadınlar, “Burası 7 kez yıkıldı, yeniden yapıldı. Doğamızdan ne istiyorsunuz? İzin vermiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, kepçeyi kullanan işçi, “Ben buradanım, benim elimde bir şey yok” diyerek, kadınları durdurmaya çalıştı.

Kadınlar, “Sizi kandırıyorlar. Bu köy 7 kez yakıldı, 7 kez yapıldı” sözleriyle tepki gösterdi. Kadınlar kazılmak istenen bölgeye oturarak, kazı çalışmalarına izin vermedi. Kadınlar, “Köyümüzde çalışmayın. Bizim köyde çalışmayın” diyerek çalışmayı engelledi. Kadınların bekleyişi gün boyunca sürdü.

BirGün'e Abone Ol