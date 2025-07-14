Kadınlar toprakları için kepçelerin önünü kesti

Haber Merkezi

Diyarbakır Lice’nin Mizak kırsal mahallesinde yapılan maden çalışmasına karşı kepçelerin önünü kesti. Bastonlarla doğalarının tahrip edilmesine engel olmaya çalışan kadınlar, “Burası 7 kez yıkıldı, yeniden yapıldı. Doğamızdan ne istiyorsunuz? İzin vermiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, kepçeyi kullanan işçi, “Ben buradanım, benim elimde bir şey yok” diyerek, kadınları durdurmaya çalıştı.

Kadınlar, “Sizi kandırıyorlar. Bu köy 7 kez yakıldı, 7 kez yapıldı” sözleriyle tepki gösterdi. Kadınlar kazılmak istenen bölgeye oturarak, kazı çalışmalarına izin vermedi. Kadınlar, “Köyümüzde çalışmayın. Bizim köyde çalışmayın” diyerek çalışmayı engelledi. Kadınların bekleyişi gün boyunca sürdü.