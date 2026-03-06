Kadınlar ücretli işgücünün dışına itildi

Emek Servisi

Ülkede kadın emeği, güvencesizlik ve istihdam dışı kalma sarmalında daralmaya devam ediyor. DİSK/Genel-İş bünyesindeki Emek Araştırma Dairesi (EMAR) tarafından hazırlanan rapor, çalışma çağındaki 33 milyon kadının ekonomik hayata katılımındaki devasa engelleri ve gerçek işsizliğin ulaştığı boyutları verilerle ortaya koydu.

33 milyonu aşan kadın nüfusunun yüzde 64’üne denk gelen yaklaşık 21,5 milyon kadın, ev içi bakım yükümlülükleri ve toplumsal cinsiyet rolleri gibi nedenlerle işgücüne dahil olamıyor. Tespitlere göre, en yüksek işsizlik oranları üniversite mezunu kadınlar arasında görülüyor.

İstihdama dahil olan kadınlar için ise güvencesizlik en büyük tehdit olarak öne çıkıyor. Rapor, çalışma biçimi değiştikçe hak kayıplarının arttığını kanıtlıyor. İstihdamdaki her 10 kadından 3’ü hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalıştırılıyor. Tam zamanlı işlerde kayıt dışılık oranı yüzde 21,1 iken yarı zamanlı çalışan kadınlarda bu oran yüzde 60,7’ye fırlıyor. Türkiye, cinsiyet eşitsizliği endeksinde 148 ülke arasında 135’inci sırada yer alıyor.

Sendikalaşmanın önündeki engeller, kadın emekçilerin örgütlülüğüne de yansıdı. Kağıt üzerinde daha yüksek görünen oranlara karşın, kadınların gerçek sendikalaşma oranının yüzde 7 olduğu belirtildi.