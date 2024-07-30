Kadınlar ve çocuklar cinsel istismara uğruyor

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Nisan 2023’te Hızlı Destek Güçleri (RSF) ve Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) arasında çıkan çatışmaların ardından, yaşları 9 ila 60 arasında değişen çok sayıda kadın ve çocuğun cinsel istismara uğradığını, cinsel istismara uğrayanlar arasında yetişkin erkekler ve erkek çocuklarının da bulunduğunu duyurdu.

HRW’de paylaşılan raporda, “Savaşan tarafların sağlık hizmetlerine, sağlık çalışanlarına ve yerel müdahale ekiplerine yönelik saldırıları, sivillerin hareketine getirilen kısıtlamalar, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde devam eden çatışmalar ve yardımın kasıtlı olarak engellenmesi nedeniyle cinsel istismar sonrası acil sağlık hizmetleri, psikososyal destek ve diğer hizmetlerin eksikliğini detaylandırmaktadır” denildi.