Kadınlar ve çocuklar Zehra için sokağa çıktı: "Şiddet görmesine rağmen korunmadı"

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri, babası tarafından öldürülen 13 yaşındaki Zehra üzüm için sokağa çıktı. Platform, Zehra'nın gördüğü şiddeti bildirmesine rağmen korunmadığına dikkati çekti.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu’nun çağrısıyla İsmet İnönü Caddesi’nde toplanan kadınlar, Eskişehir’de babası tarafından öldürülen 13 yaşındaki Zehra Üzüm için basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Zehra Üzüm’ün arkadaşları da katıldı.

Yağmur Tokça, katılımcılar adına yaptığı basın açıklamasında, Zehra’nın babası tarafından şiddete uğradığını defalarca dile getirmesine rağmen önlem alınmadığını söyledi. Tokça, şunları kaydetti:

"Babası tarafından katledilen Zehra Üzüm için buradayız. Günler önce kayıp olarak aranan Zehra'nın cansız bedeni, yapılan aramalar sonucunda geçtiğimiz günlerde babasının evinin arka bahçesinde ölü bulundu. Zehra'yı katleden babası ise iki gün sonra intihar etti. Bizler biliyoruz ki Zehra’nın öldürülmesi yalnızca bireysel bir suç değildir. Bu cinayet aynı zamanda çocuklara yönelik şiddetin ve çocukları korumakla yükümlü kurumların ihmallerinin bir sonucudur. Zehra, babasının kendisine uyguladığı şiddeti defalarca dile getirmiş, yardım istemiştir. Ancak başvurduğu kurumlar tarafından 'Sen yaramazlık yapmışsındır, biz babana söyledik, bir daha yapmayacak' denilerek korunmamış; yaşadığı şiddet ciddiyetle ele alınmamış ve gerekli koruma mekanizmaları devreye sokulmamıştır. Çocukların maruz kaldığı şiddetin görmezden gelinmesi, bu tür cinayetlerin yaşanmasına zemin hazırlamaktadır.

"ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET VE İSTİSMAR FAİLLERİNE YÖNELİK CEZASIZLIK POLİTİKALARINA SON VERİLMELİDİR"

Bugün çocuklar yaşadıkları şiddeti ve sorunları anlatabilecekleri güvenli alanlar bulmakta zorlanmaktadır. Okullarda, sosyal hizmetlerde ve ilgili kurumlarda çocukların sesinin duyulmasını sağlayacak mekanizmalar yeterince işletilmemektedir. Çocukların korunmasına yönelik kurumların güçlendirilmesi ve etkin şekilde denetlenmesi hayati önem taşımaktadır. Zehra Üzüm’ün ölümü aydınlatılmalı, sorumlular yargılanmalı, çocuklara yönelik şiddet ve istismar faillerine yönelik cezasızlık politikalarına son verilmelidir. Şiddet ve istismar failleri korunmamalı, gerçek bir adalet sağlanmalıdır. Çocukların şiddete uğradığında başvurabileceği etkin çalışan sosyal hizmet ve çocuk koruma mekanizmaları kurulmalı, ilgili kurumlar yeterli kadro ve kaynakla güçlendirilmelidir. Okullarda çocukların psikososyal destek alabileceği bilimsel ve kamusal rehberlik hizmetleri güçlendirilmelidir."