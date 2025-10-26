Kadınlar ve LGBTİ+ bireyler 11. Yargı Paketi’ne karşı pek çok ilde sokağa çıktı

Türkiye’nin birçok kentinde kadınlar ve LGBTİ+ bireyler, 11. Yargı Paketi'ne karşı sokağa çıktı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Dersim’de yapılan eylemlerde “Bedenimiz, kimliğimiz ve yaşam hakkımız hedef alınıyor” denildi.

SOL FEMİNİST HAREKET ÜYESİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1 KİŞİNİN PARMAĞI KIRILDI

Polis müdahalelerinde İstanbul’da SOL Feminist Hareket üyesi 2 kişi gözaltına alındı, Ankara’da ise SOL Feminist üyesinin parmağı kırıldı.

ANKARA’DA MÜDAHALE VE GÖZALTI

Ankara Kadın Platformu’nun Sakarya Caddesi’nde yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti, bir kişi gözaltına alındı. Açıklama yapan kadınlar, taslağın “bedenlere, kimliklere ve özel yaşama yönelik bir saldırı” olduğunu belirtti. Açıklamada, “Bu yasa, ‘doğuştan gelen biyolojik cinsiyete aykırı davranış’ gibi muğlak ifadelerle herkesin yaşam biçimini cezalandırılabilir hale getiriyor” denildi.

İSTANBUL KADIKÖY’DE EYLEM YASAĞI

Kadıköy’de toplanan kadınlar polis ablukasına alındı; iki kişi gözaltına alındı. Kaymakamlık, eylemi “toplumsal infial yaratabileceği” gerekçesiyle yasakladı. İlçede bir gün boyunca toplanma ve bildiri dağıtımı da yasak kapsamına alındı.

DERSİM VE İZMİR: "NEFRET MEŞRULAŞTIRILIYOR"

Dersim ve İzmir’deki kadın platformları, taslağın “genel ahlak” ve “biyolojik cinsiyet” kavramlarını kullanarak LGBTİ+ bireylerin ve kadınların yaşam alanını daralttığını belirtti.

Cinsiyet uyum süreci yaşının 25’e çıkarılmasına, “üreme yeteneğinden yoksun olma” şartının yeniden getirilmesine ve sağlık çalışanlarına yönelik hapis tehdidine tepki gösterildi.

Kadınlar, çocukların yetişkin gibi yargılanmasının da pakette yer aldığını hatırlatarak, “Bu yasa çocukları korumuyor, cezalandırıyor” dedi.

“TOPYEKÛN SALDIRIYA KARŞI DİRENECEĞİZ”

Eylemlerde, “Devlet elini bedenimden çek”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atıldı.

Kadınlar ve LGBTİ+ bireyler, 11. Yargı Paketi’nin Meclis’e getirilmemesi çağrısında bulunarak, “Bedenimiz bizim, hayatımız bizim. Bu zorbalık yasasına geçit vermeyeceğiz” mesajını verdi.