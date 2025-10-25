Kadınlar ve LGBTİ+'lar 4 şehirde sokağa çıkıyor: Şeriat yasasına izin vermeyeceğiz

Kadınlar ve LGBTİ+'lar yaptığı açıklamada AKP ve MHP'nin 11. Yargı Paketi'ne karşı dört şehirde sokağa çıkacağını duyurdu.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da sokağa çıkacak Kadınlar ve LGBTİ+'ların açıklamasının tam metni şöyle:

"Şubat ayında AKP ve MHP'nin hazırladığı ve yoğun kamuoyu tepkisiyle geri çekilen kanun teklifi, 11. Yargı Paketi'yle tekrar gündemde. Yargı Paketi, içeriğinde birtakım değişikliklerle tekrar gündeme geldi. Yargı Paketi'nde "aile kurumunu korumak" adı altında LGBTİ+'ların varoluşları hedefte! Genel ahlaka aykırı davranmak gibi halka karşı yargı sopasıyla toplum mühendisliği hedefleyen bu yasa bir şeriat yasasıdır. Kadınları, LGBTİ+'ları, tüm kamuoyunu bu yasaya karşı birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

Yargı Paketi; cinsiyet değiştirme yaşının 18'den 25'e çıkarılması, cinsiyet değiştirme ameliyatının koşullarında değişikliğe gidilmesi ve böylece ameliyat olmanın zorlaşması, biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve bu tutumları teşvik eden kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası, aynı cinsiyetten kişilerin nişan ve evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası gibi değişiklikleri içeriyor.

Yıllardır LGBTİ+'lara karşı artarak sürdürülen baskıların ve nefret siyasetinin amacı çok açıktır: Gerici bir toplum yaratılmak isteniyor, “ideal aile” adı altında halkın özgürlükleri gasp edilmek isteniyor. Genel ahlak ve aile kurumunun korunması gerekçe gösterilerek fiili bir şeriat rejimi yaratılmak isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz.

Bizleri ne yasa tasarılarınız ne hedef göstermeleriniz korkutabilir. Buradayız ve mücadeleye devam edeceğiz!

İzninizle var olmadık, yasaklarınızla yok olmayacağız."

TOPLANMA YERLERİ

26 Ekim Pazar günü saat 17.30'da Ankara Kolej Metro Durağı

26 Ekim Pazar günü saat 15.00'te İzmir Karşıyaka İskele Karşısı (İş Bankası Önü)

26 Ekim Pazar günü saat 17.30'da İstanbul Kadıköy Eminönü İskelesi Önü

26 Ekim Pazar günü saat 18.30'da Bursa Formadan Kent Meydanı

SOL FEMİNİST HAREKET DE ÇAĞRIYI DUYURDU

SOL Feminist Hareket de çağrıyı duyurarak "susmayacağız, buradayız" dedi.