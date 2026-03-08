Giriş / Abone Ol
Kadınlar, yasaklara rağmen Feminist Gece Yürüyüşü için toplanıyor

Kadınlar, 24'ncü Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de buluşmaya hazırlanırken sokakların ablukaya alınması ve ulaşımın aksatılması nedeniyle Sıraselviler'de toplanıyor.

Kadın
  • 08.03.2026 18:21
  • Giriş: 08.03.2026 18:21
  • Güncelleme: 08.03.2026 18:40
Kaynak: Haber Merkezi
Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 24'ncü Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de buluşmaya hazırlanırken yasaklar da peş peşe geldi. Taksim'e çıkan sokaklar polis ablukasına alındı, ulaşım aksatıldı.

Ancak kadınlar yürüyüşü gerçekleştirmek için Taksim çevresinde toplanmaya başladı.

Sıraselviler'de bir araya gelen kadınların bekleyişi ve toplanması sürüyor.

Yürüyüşün saat 19.30'da başlaması planlanıyor.

