Kadınlar, yasaklara rağmen Feminist Gece Yürüyüşü için toplanıyor

Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 24'ncü Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de buluşmaya hazırlanırken yasaklar da peş peşe geldi. Taksim'e çıkan sokaklar polis ablukasına alındı, ulaşım aksatıldı.

Ancak kadınlar yürüyüşü gerçekleştirmek için Taksim çevresinde toplanmaya başladı.

Kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü Sıraselviler'de toplanıyor



"Asla yalnız yürümeyeceksin" pic.twitter.com/uYej1aMedr — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 8, 2026

Sıraselviler'de bir araya gelen kadınların bekleyişi ve toplanması sürüyor.

Yürüyüşün saat 19.30'da başlaması planlanıyor.