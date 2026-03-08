Kadınlar, yasaklara rağmen Feminist Gece Yürüyüşü'nü gerçekleştirdi

Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 24'ncü Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de buluşmaya hazırlanırken yasaklar da peş peşe geldi.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonlarının İstiklal Caddesi çıkışlarını İstanbul Valiliği kararıyla kapatıldı. Beyoğlu Kaymakamlığı da ilçede eylem ve etkinliklerin bir gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Öte yandan Taksim'e çıkan sokaklar polis ablukasına alındı, ulaşım aksatıldı. Ancak kadınlar bu yasaklara karşın Feminist Gece Yürüyüşü'nü gerçekleştirmek için toplandı.

BİNLERCE KADIN KATILDI

Yürüyüşe katılan binlerce kadın böyle görüntülendi:

19.50 | FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI

Sıraselviler'de bir araya gelen kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü'ne başladı. "Kadınların katili Saray rejimi" ve "Kahrolsun şeriat, yaşasın laiklik" sloganları atıldı.

Feminist Gece Yürüyüşü yasaklara rağmen gerçekleştiriliyorhttps://t.co/66BfHjxaiT pic.twitter.com/YQicP2J31O — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 8, 2026

18.20 | KADINLAR SIRASELVİLER'DE TOPLANDI

İstiklal Caddesi'ne çıkan yolların ablukaya alınması nedeniyle kadınlar Sıraselviler'de toplanmaya başladı. Kadınlar, toplanma devam ederken halaylar ve sloganlarla yürüyüş saatini bekliyor. Yürüyüşün 19.30 civarında başlaması bekleniyor.

Kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü Sıraselviler'de toplanıyor



"Asla yalnız yürümeyeceksin" pic.twitter.com/uYej1aMedr — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 8, 2026

OYUNCU UFUK BAYRAKTAR'DAN PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Edinilen bilgiye göre oyuncu Ufuk Bayraktar, Feminist Gece Yürüyüşü'nü provoke etmeye çalıştı. Kadınların aldırış etmediği Bayraktar ile polis arasında yaşananlar kameraya yansıdır.

Oyuncu Ufuk Bayraktar, Feminist Gece Yürüyüşü'nü provoke etmeye çalıştı; kadınlar aldırış etmedi https://t.co/66BfHjxaiT pic.twitter.com/vflVtpw72s

— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 8, 2026