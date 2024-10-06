Kadınlar yaşamak için sokaklara çıktı

Tuğçe ÇELİK

Kadına yönelik istismar ve şiddet olayları hız kesmiyor. AKP iktidarının gerici politikaları kadın ve çocuklara yönelik erkek şiddetinin artmasına sebep oldu. 20 yılı aşkın bir süredir Türkiye’yi yöneten AKP döneminde kadına şiddet olayları tarihte görülmemiş bir düzeye ulaşarak toplumda infial yarattı.

Kadın örgütleri “Öfkeliyiz, artık yeter. Cezasızlık politikalarına ve erkek şiddetine karşı tüm kadınları ses çıkarmaya çağırıyoruz” diyerek tüm yurtta eylem çağrısı yaptı. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in Semih Çelik tarafından öldürülmesi kadınlar tarafından protesto edildi.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Meclisleri ve Genç Feministler Federasyonu “Katillere, tacizcilere, cezasızlığa karşı” diyerek İstanbul Edirnekapı surları önünde bir araya geldi. Kadınlar “Cezasızlığa son vereceğiz. Tacizi, cinayeti durduracağız” pankartı açtı.

4 Ekim’de İstanbul Eyüp Sultan ve Fatih'te yarım saat içinde iki kadını öldüren 19 yaşındaki Semih Çelik Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etti. Öldürülen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in cenazeleri, otopsi işleminden sonra aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak toprağa verildi. Olaya ilişkin yayın yasağı getirildi. Çelik'in cenaze namazı güvenlik sebebiyle iptal edildi.

24 Eylül’de Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde sokakta yürüyen bir kadının önünü kesen Semir Tarhan ile Ömer Konu kadına cinsel saldırıda bulundu. Olay yerine gelen polis saldırganları gözaltına aldı. Saldırıya maruz bırakılan kadın şikayetçi olmazken erkekler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından iki şüpheliden biri Mersin’de diğeri İstanbul'da yakalandı. Tarhan ve Konu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırganların daha önce de ‘cinsel saldırı’, ‘kasten yaralama’, ‘mukavemet’, ‘gasp’ ve ‘otomobil hırsızlığı’ gibi suçlara karıştığı ortaya çıktı.

Mersin Mezitli’de yaşayan Sonay Öztürk Aslan, Uğur Araç tarafından katledildi. Aslan’ı öldürdükten sonra fail erkek, ateşli silahla intihar etti. Diyarbakır Sur'da Uzman Çavuş Muhammed Recai Işık, evli olduğu Bedriye Işık'ı katletti. Işık, daha sonra intihar etti.

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CİNAYETLERİN SEBEBİ AKP İKTİDARIDIR

Sol Feminist Hareket Üyesi Duygu Akpınar, “Yaşanan cinayetler bir psikopatın bireysel işlediği cinayetler olarak görülmemelidir. Kadın cinayetlerinin ilk sebebi AKP hükümetidir. Kadınları korumak yerine çıkıp normal doğumla ilgili açıklamalar yapıp kadının annelik dışındaki tüm varlığını yok sayıyorlar. İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına destek olan herkes bu cinayetlerin failidir. Devletin kadın ve çocukların ölümüyle, istismarıyla tutunduğu cezasızlığa karşı 6284 Sayılı Yasa’nın uygulanması için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de sadece suçluların güvendiği bir adalet sistemi yerleşmiş durumda. Cezasızlık algısı suçlulara cesaret veriyor. İktidarın İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararı ve cezasızlık politikaları nedeniyle her gün şiddet vakasıyla karşılaşıyoruz.”

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KADIN BAKANLIĞI KURULMALI

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Kadın cinayetleri münferit değildir. Kadınlar, onlarca suç kaydı olmasına rağmen serbestçe dolaşan erkekler tarafından öldürülüyor. Potansiyel cinayet faili olarak salınan bu erkekler iyi hal, takdir ya da tahrik indirimi alıyor. İktidarın asli görevi ve sorumluluğu her kadın cinayeti sonrası sadece taziye mesajı yayınlamak yerine; kadın kırımına, cins kırımına varan bu cinayetlerin durdurulmasına ilişkin gerekli adımları atmaktır. Kadına yönelik şiddeti ciddiye almayan politikalar ve kadınların kazanımlarına yönelik saldırılara bir milat saptanıyor olsa muhtemelen bakanlığın adından kadının çıkarılması olur. Kadın bakanlığı kurulmalı, kadına yönelik politikalar aile politikaları bağlamında değerlendirilmekten vazgeçilmelidir. İstanbul Sözleşmesi’ni, 6284’ü tartıştıranlar, Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı’na sesleniyoruz; kadın cinayetlerini durdurun" diye konuştu.

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ADLİ KAYDI OLANLAR 31 KADINI KATLETTİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ‘2024 Eylül Raporu’na göre 34 kadın cinayeti, 20 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Eylülde kadınların yüzde 47’si evli olduğu erkek rafından katledildi. 31 kadının failinin daha önce de adli sicil kaydına sahip olduğu ortaya çıktı. Bianet’in ‘Erkek şiddeti Eylül 2024’ bültenine göre erkekler, eylülde en az 45 kadına şiddet uyguladı, en az sekiz kadını taciz etti, en az 61 kadını da seks işçiliğine zorladı.