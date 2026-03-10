Kadınlar yolu gösteriyor

İlayda SORKU

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar ve LGBTİ+’lar bir kez daha sokaklardaydı. Yasaklar, barikatlar ve polis ablukası eylemleri engelleyemedi. Sokaklar eşitlik, özgürlük ve şiddetsiz bir yaşam talebiyle doldu. İstanbul’dan Ankara’ya, İzmir’den Artvin’e, Denizli’den Antep’e kadar pek çok farklı kentte düzenlenen eylemlerde binlerce kadın erkek şiddetine, yoksullaştırma politikalarına, savaşa ve gericiliğe karşı ses yükseltti. Kadınlar ve LGBTİ+’lar, kazanılmış haklardan vazgeçmeyeceklerini ve mücadeleyi büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.

ÇATLAKLARDAN SIZIYORUZ

İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü Komisyonu’ndan Betül Topkaya, ulaşım yasaklarına dikkat çekerek “Her sene bir şekilde yolları kapatıyorlar. Ama biz bir şekilde her sene engelleri aşıp bir araya gelmenin yolunu buluyoruz. Kadınlar her sene çatlaklardan sızarak bir araya geliyor” dedi.

“Patriyarkanın devletlerle işbirliği yaptığı zamanlarda kadınların isyanı da aynı oranda yükseliyor” diyen Topkaya, şöyle konuştu: “Kadınlar yaşadıklarını daha fazla anlamlandırmaya başlıyorlar. Feminist mücadeleyle kendi hayatlarında yaşadıkları erkek şiddetini, toplumsal baskıları fark ediyorlar.”

Topkaya, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “8 Mart’ta o kalabalıkla, yasakları aşıp bir araya gelebilmek, on binlerce kişi birlikte bir sloganı atmak, birbirimizin güvenliğini üstlenmek ve birbirimizi alanda gözetmek başka bir coşku veriyor. Her kadın bir şekilde buna katılmanın yolunu buluyor.”

PEK ÇOK TALEP YER ALDI

Komisyon adına BirGün’e açıklamalarda bulunan Ezgi Karakuş ise, “Her sene coşkuyla, kalabalıkla bir araya geliyoruz. Bu sene de tüm yasaklamalara, yolların kapatılmasına rağmen bir araya geldik, feminist isyanı ve öfkeyi dile getirme açısından oldukça güçlü bir eylemi hep birlikte gerçekleştirdik” dedi.

Alanda birçok farklı döviz olduğuna değinen Karakuş, “Yürüyüşte pek çok talep, söz yer aldı. Katılım hem çok güçlüydü hem de alanda birçok söz söylendi. Patriyarkaya, kapitalizme, heteroseksizme, ırkçılığa karşı sokakları doldurduk. Hep birlikte erkek şiddetine, kadın cinayetlerine, yoksulluğa, savaşa, aile dayatmasına, nefret ve ayrımcılık yasasına karşı ses yükselttik. Her söz alanda kendisine yer buldu. Her sene olduğu gibi her yaştan kadın Feminist Gece Yürüyüşü’ndeydi. Bu sene dört bir yandan saldırı söz konusuydu. Bu yüzden de hepimiz çok sıkıştırılmış hissederken bu baskı çemberinin içinde bir şekilde yaşamlarımızı sürdürmeye çalışma halimizin hissi de eyleme yansıdı. Bunun birçok sözün alanda daha görünür olmasına yol açtığını düşünüyorum. Bu öfkeye ve sıkışmışlığa karşı isyanın sesini yükseltmenin bize güç verdiğini hepimiz hissettik. Her gün korkunç gündemlere uyanırken feminist mücadelenin kurtuluşumuz, isyanımız, hayatımız olduğunu; umudu ise birbirimizde, dayanışmamızda, kalabalığımızda bulduğumuzu, bunu hep birlikte çok güçlü hissettiğimizi düşünüyorum’’ diye konuştu.

∗∗∗

GENÇ KADINLAR DEĞERLENDİRDİ

ÖFKEMİZLE AYDINLATTIK

İzmir’den Yağmur:

8 Mart’ta yaşamlarımızı kuşatan karanlığı tüm renklerimizle, öfkemizle ve dayanışmamızla aydınlattık. Dillerinden düşürmedikleri ‘aile yılı’ söylemleriyle kadınları eve hapsetmeye çalışanlara karşı taleplerimizi İzmir sokaklarından haykırdık. Biliyoruz, bu karanlık ancak feminist mücadelemizle dağılacak. Bu yüzden İzmir’de yan yana gelen binlerce kadın ve LGBTİ+ olarak kazanılmış haklarımıza uzanan her saldırıya karşı mücadeleyi büyüteceğimizi bir kez daha ilan ettik.

COŞKU SÖNMEDİ

İstanbul’dan Ayça:

8 Mart, dört bir yanımın kadınlarla dolu olduğu, insanların balkonlarından bize el salladığı, kendimi gerçekten güvende hissettiğim günlerdendi. Sokakta sayıca fazla kişi olmasının yanı sıra taleplerini çok daha açık bir şekilde dile getiren bir kitle vardı. En öne çıkan taleplerden biri şiddetsiz ve eşit bir yaşam hakkıydı. Coşku dönüş yolunda bile sönmedi. Kadınlarla birlikte dönüşte de şarkılarımızı söylemeye devam ettik. Yan yana geldiğimizde sesimizin ne kadar güçlü çıktığını bir daha hissettim.

VAZGEÇMEYECEĞİZ

İstanbul’dan Asya:

8 Mart’ta Taksim’de bir araya geldik ve her barikatı kırılmayan direncimizle ve vazgeçmeyişimizle açtık. Her dilden sloganlar attık, şarkılar söyledik, halaylar çektik. Baskılarla, barikatlarla bizi sindirmeye çalışanlara inat en renkli halimizle ve neşemizle yürüdük. Sloganlarımıza da yansıdı bu doğal olarak; bize kurulan her barikatta "Kadınlar ölürken polis neredeydi?" sorusunu sorduk. Bizler örgütlü mücadelemizden ve birbirimizden vazgeçmeyeceğiz, isyanın sesini yükseltmeye devam edeceğiz.

İSYANIMIZ BİR BAŞKA

İstanbul’dan Zeynep:

Uzun yıllardır görülen en kitlesel 8 Mart’ı yaşadık. Binlerce kadın memleketin farklı illerinde, sokaklarında buluştuk. AKP-MHP ittifakının hayatlarımızı hedef alan politikaları ve eşitsizliğin derinleşmesini sağlayan gerici uygulamalara karşı ses çıkardık. Yığınla kadın polis şiddetine, kapatılan yollara, çıkmaz sokaklara karşı uzun yürüyüşlerde kendi yollarını açıyorlar, açacaklar. Tek adam korkmaya devam etsin bizim isyanımız bir başka. Bu saltanat da isyanımızla sarsılıyor, mücadelemizle yıkılacak!

SOKAKLARI DOLDURDUK

Ankara’dan Emine Nur:

8 Mart, bu sene yine pek çok krizin üstüne, savaşa denk geldi. Artan neoliberalizm ve faşizmin yarattığı ikiyüzlü, gerici liderlere kadınlar kitlesel olarak karşı geliyorlar; bu savaşta da tepeden hiçbir eşitlik ve özgürlük vaadinin gerçek olamayacağı, 100’den fazla kız çocuğunun bombalanması ile tekrar görünmüş oldu. Bu gerçeklik, 8 Mart’ta alanlara da savaşı ve işbirlikçilerini işaret eden dövizlerle taşındı. Ankara’da binlerce kadın ve LGBTİ+; kampüslerden, mahallelerden gelerek sokakları doldurduk!

∗∗∗

DİRENİŞ HER YERDE

Kadınların mücadelesi yalnızca İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerle kısıtlı kalmadı, memleketin dört yanında direniş sokağa taştı. Bilecik’te sendikalı kadınlar sokaktaydı. Tüm Emeklilerin Sendikası Bozüyük Şubesi’nde örgütlü kadınlar, “Hayatlarımızı zorlaştıran politikalara, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı emekli kadınların isyanını büyütüyoruz” dedi. Antep’teyse Gaziantep Demokratik Kadın Platformu öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, Yeşilsu Meydanı’ndan Balıklı Meydanı’na yürüyerek, basın açıklaması gerçekleştirdi. Ayrıca Trabzon Oflu kadınlar ilk kez 8 Mart’ta sokağa çıktı ve eylem düzenledi.

Artvin ve Hopalı kadınlar da alandaydı. Hopa Belediyesi önünde bir araya gelen kadınlar, bisiklet turunun ardından yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca 'Yaşasın feminist mücadelemiz', 'Erkek devlet yıkacağız elbet', 'Kadınlar yürüyor, mücadele büyüyor', 'Devlet elini bedenimden çek' sloganları atıldı. Artvinli kadınlar ise Atapark’ta toplanarak Artvin Meydanı’na yürüdü.

Amasya’da 8 Mart için sokağa çıkan kadınlar, ellerinde metrelerce uzunlukta katledilen kadınların isimleri olan bir pankartla yürüdü.

∗∗∗

8 MART’TAN KALAN!

8 Mart’ta kadınlar ve LGBTİ+’lar olarak bir kez daha yasaklara, polis ablukasına ve tüm engelleme girişimlerine rağmen alanları doldurduk. Sokakları yıllardır kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılara, erkek şiddetine, eşitsizliğe ve gerici politikalara karşı itirazımızı yükseltmek için işgal ettik. Her yaştan ve toplumsal kesimden binlerce kadın bir arada, baskılara, yasaklara ve gerici tahakküme karşı memleketin sokaklarını eylem alanına çevirdik. Bugüne dek bir kez bile vazgeçmediğimiz sokakları, kendi sesimiz ve sözümüzle doldurduk. Alanı dolduran öfkemiz, kadınların kazanılmış haklarını tartışmaya açan, bizi kamusal hayattan geri çekmeye çalışan Saray rejiminin karşısında sokağın hâlâ en güçlü cevaplardan biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Feminist Gece Yürüyüşü, bu yıl da yurdun dört yanında karanlığa karşı yaşamdan yana duruşun en görünür hâli oldu. Toplumsal muhalefetin ana taşıyıcılarından biri olan kadın direnişi bir kez daha isyanımız, öfkemiz ve taleplerimizle hakların mücadeleyle kazanıldığını ve mücadeleyle korunacağını hatırlattı. Bir kez daha gördük ki bir arada duran, birbirimizin elini tutarak güç bulan, isyanın sesini hep beraber haykıranların önüne hiçbir güç geçemez. Tek adam rejiminin, emperyalizmin, patriyarkanın, şahların, mollaların, şiddetin; laikliği ve eşitliği hedef alan gericiliğin, tarikatların ve savaşla beslenenlerin karşımızda gücü yok. Baskı araçları fark etmez; barikatlar ve yasaklar özgürlük yürüyüşümüzü durduramaz. Eşit, özgür ve laik bir geleceği kendi ellerimizle inşa edeceğiz. Bir arada duracağız, biz kazanacağız.