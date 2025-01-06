Kadınlara asgari zammı dahi yok

Emek Servisi

Manisa Sarıgöl'de 2025 Ağustos'ta yapılacak bağbozumu için kadın işçilerin yevmiyeleri şimdiden belli oldu. Kadınların aylar sonra alacakları ücrete 100 TL'lik 'artış' yapıldı. İHA'nın haberine göre Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarında çalışan kadın işçilerin yevmiyelerinin 100 TL'lik zamla 750 TL'den 850 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Ülgen'in "Asgari ücret zammına uygun yaptık" dediği ücret artışı, yüzde 30'luk zammın yanına yaklaşamadı. Yevmiyelere yapılan 'zam' yalnızca yüzde 13,3'te kaldı. Üstelik, erkek işçilerin ücretlerinin, olması gerektiği gibi haziran ayında, üzüm sezonunda belirleneceği açıklandı.