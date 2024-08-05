Kadınlara en çok evli olduğu erkekler saldırıyor
Haber Merkezi
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ‘2024 Temmuz Veri Raporu’ nu açıkladı. Rapora göre 2024 Temmuz ayında 23 kadın cinayeti, 23 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına oranla bu ay şüpheli kadın ölümlerinde artış yaşandı.
Öldürülen 23 kadından 4’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i annelerinin boşanmak istemesi bahanesiyle öldürüldü. Kadınlar en çok ateşli silahla kendi evlerinde katledildi.