Kadınlara ithaf edilen roman

Kültür Sanat Servisi

Yazar Gülcan Arıcan’ın ikinci kitabı ‘Bir Narsistle Yaşam’ Tilki Kitap etiketiyle okurla buluştu.

Yazar kitapta asırlardır şiddet, baskı ve saldırıya maruz bırakılan kadınların yaşadıkları acıyı kaleme alıyor.

İsimleri farklı fakat ‘kaderleri’ benzer kadınlara ithaf edilen kitaba ilişkin yazar şunları söylüyor: “Dilimize pelesenk olmuş o cümle: Coğrafya kaderindir. Bunu hayatımızın her döneminde duyuyoruz. Bu söz en çok da bizde kullanılıyor. Birbirinden farklı milyonlarca hayatın ortak acılarının temelinde töre, göstermelik ahlak ve maddi imkânsızlıklar gibi birçok sebep yatıyor. İşte kaderden kurtulup yaşanan acıları gelecek nesillerin de yaşamaması aklı, vicdanı hür modern kadının vazifesidir. Ben de kendimi bu vazifeye adamış bir kadın olarak, bu durumu kaleme aldım.”

Kitabın kahramanı Zehra, evli olduğu erkek tarafından yıllarca şiddete maruz bırakılır. Bu şiddet ve işkence sarmalından kurtulamayan kahramanımızın hayatı sonunda bir ‘kaza’ ile değişir.