Kadınlara yönelik ayrımcılık endişe verici

Dış Haberler

Afganistan, Botsvana, Çad, Fiji, İrlanda, Meksika, San Marino, Solomon Adaları, Tayland ve Tuvalu’da kadınların durumu giderek kötüleşiyor. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması (CEDAW) sözleşmesine taraf bu 10 ülkeye ilişkin rapor Cenevre’de açıklandı. 1979’da BM tarafından benimsenen ve 1981’de 20 ülkenin kabulü ile yürürlüğe giren Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW), kadınlar için uluslararası planda en önemli insan hakları sözleşmesinden biri olarak görülüyor.

AFGANİSTAN: KADINLARI EĞİTİMDEN KOPARILDI

CEDAW Komitesi, özellikle zina suçlamaları nedeniyle kız çocuklarının resmi eğitimden dışlanmasına parmak bastı. Kadınların %78’inin eğitim ve istihdamın dışında kaldığını vurguladı. Sebep olarak da çocuk evlilikleri, emek sömürüsü ve yoksulluk gösterildi. Kadınların dövülmesine veya recm edilerek idam edilmesine izin veren Mart 2024 tarihli kararın iptal edilmesi istendi.

BOTSVANA: AYRIMCI SOSYOKÜLTÜREL NORMLAR

Komite, Botsvana hakkında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacı güden bir ulusal stratejinin geliştirilmesi konusunda yetkililere çağrı yaptı.

ÇAD: TEMEL HİZMETLERE ERİŞİM SIKINTILI

Mültecilere Çad vatandaşlarıyla haklar tanıyan iltica yasasının kabulü ile takdir topladı ancak bu grupların ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtildi.

FİJİ: ŞİDDET HALA YAYGIN DURUMDA

Komite, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin hala ülkede yaygın bir şekilde devam ettiğini endişeyle not etti. Cinsel saldırı davalarında, mağdurların cinsel geçmişine atıfta bulunulduğunu da ekleyerek bu durumu ortadan kaldırmak adına çalışmalar yapılması gerektiğini açıkladı.

İRLANDA: CİNSİYETSİZ DİL ÖNERİSİNİN REDDİ ÜZDÜ

Geçen yıl yapılan referandumda aile içi rollere yönelik cinsiyetsiz bir anayasal dil önerisinin reddedilmesi Komite’nin üzüntü duyduğu konu oldu. Bu durumun çözümü için önerilerde bulunuldu.

MEKSİKA: ŞİDDET VE AYRIMCILIK SÜRÜYOR

Meksika hakkında ise Ulusal Kadın Enstitüsü’nün bakanlık düzeyinde sekreterliğe yükseltilmesinden duyulan memnuniyeti ifade edildi. Ancak “kayıp yakınlarını arayan anneler” anlamına gelen “madres buscadoras” adlı grubun şiddete maruz kalmasını eleştirip bu grubun özel bir i şekilde tanınmasını talep etti.

SAN MARİNO: SINIRLI BİLGİ SAHİBİLER

CEDAW Sözleşmesi ve kadınlara yönelik temel alanlarda ayrıştırılmış veri eksikliği olduğu belirtildi.

SOLOMON ADALARI: AİLE İÇİN İSTİSMAR ÖNLENSİN

Hükümete, aile içi cinsel istismarın ortadan kaldırılması ve ensest mağdurlarının cezalandırılmasına yönelik yasaların yürürlükten kaldırılması için gerekli tüm önlemleri alması için uyarıda bulunuldu.

TAYLAND: ÇEVRİMİÇİ ŞİDDET BÜYÜK SORUN

Yetkililere, çevrimiçi ve çevrimdışı artan kadın düşmanlığına karşı politikaların benimsenmesi gerektiği söylendi.

TUVALU: İKLİM KRİZİ EN ÇOK KADINLARI VURUYOR

Devlet, kadınlar ve kız çocuklarının anayasal güvencelerinin geleneksel normların önünde tutulması için önlemleri alması konusunda uyarıldı.

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TÜKİYE’DEKİ DURUM ENDİŞE VERİCİ

Komite Türkiye’ye ilişkin Temmuz 2022 raporunda cinsiyete dayalı şiddet başlığı altında kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddet verileri analiz edilmişti. Mevcut yasaların kapsamı ve uygulanmasındaki boşluklara dikkat çekilmişti. Zorla evlendirme gibi nedenlerden dolayı kız çocuklarının okul terk oranın yüksekliğinden bahsedilmişti. Kadınların istihdamda yer alma oranına göre Türkiye 156 ülke içinde 140’ıncı sırada yer almıştı. Yetkililerin doğum kontrolünü eleştirmesi ve kürtaj karşıtlığı yapması endişe verici bulunmuştu.