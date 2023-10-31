Kadınlarda Ballon d'Or'un sahibi Aitana Bonmati oldu

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top ödülü, bu sene kadınlarda Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati'nin oldu.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, kadınlarda Aitana Bonmati kazandı.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

En iyi kadın futbolcu ödülüne, İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü. Altın Top, erkeklerde ise Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin oldu.

Yılın forvetine verilen Gerd Müller ödülünün sahibi, Manchester City'de gösterdiği performansla Norveçli Erling Haaland oldu.

Yılın kulübü ödülü erkeklerde Manchester City'ye, kadınlarda ise geçen sezon İspanya Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan Barcelona'ya gitti.