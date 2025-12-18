Kadınlardan 10 Ocak’ta Ankara’da miting çağrısı

BirGün/Ankara

Kadın Mitingi Bileşenleri, 10 Ocak'ta Tandoğan Meydanı'nda kadın mitingi düzenleyecek. ‘Haklarımızdan, hayatlarımızdan, özgürlüklerimizden vazgeçmiyoruz’ şiarıyla Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’nde yapılan basın açıklamasında tüm kadınlar 10 Ocak’ta Ankara'da Tandoğan Meydanı'ndaki buluşmaya davet edildi.

34 demokratik kitle örgütü ve meslek odalarının temsilcilerinden oluşan Kadın Mitingi Bileşenleri adına, bileşenin en genç üyesi Sude Dorman basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünyada ve Türkiye'de yeni sağ ideolojiler cinsiyetçi, ırkçı politikalarıyla politikalarına hız verirken kadın kazanımlarını tek tek hedef alındığına dikkat çekilerek "Ancak bizler mücadele geleneği ve kadın dayanışması ile bu geriye gidiş çabalarını boşa çıkaracak, eşitlik ve özgürlük mücadelemizden de yaşama hakkımızdan da bir adım dahi geri adım atmayacağız. Dünyadaki benzerleri gibi ülkemizdeki AKP iktidarı kadın düşmanı politikaların dozunu her gün artırmakta, yargı paketleriyle, torba yasalarla kadınların kazanımlarına el koymaya çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Anayasa'nın fiili olarak uygulanmadığı belirtilen açıklamada, Dorman ifadeleri kullandı:

"DAHA GÜR BİR SESLE HEP BİRLİKTE HAYKIRALIM"

"Temel hak ve özgürlükler yok sayılıyor, güçler ayrımı yok edildiği gibi yargı, iktidar tarafından aparat olarak kullanılıyor. İkili hukukun uygulanmasıyla kadınların yaşam tarzı ve demokratik hakları hedef alınıyor. Anayasa Mahkemesi kararları tanınmıyor, uluslararası yükümlülükler hiçe sayılıyor. Uyulmayan uluslararası sözleşmeler ve yargı kararları kadınların yaşamını daha da tekinsiz, güvensiz hale getiriyor. İstanbul Sözleşmesi’nin bir gecede feshedildiği günden bu yana kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet artmaya devam ediyor. 6284 Sayılı Yasa etkili uygulanmadığı için pek çok kadın koruma mekanizmalarına erişemiyor. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet artarak devam ediyor. İktidarın 'Aile Yılı' ile başlayan 'Aile 10 Yılı' ile devam eden sözde kadın istihdamını artırmak amacıyla kadın emeğini değersizleştiren politikalar hız kazanıyor.

Kadınların ev içine hapsedilmesini hedefleyen politikalarla zaten güvencesiz, esnek ve kısmi zamanlı çalışmalarla kayıt dışı bırakılan kadınlara kısmi zamanlı, güvencesiz, evden çalışarak bakım emeğini üstlenebilecekleri ve ev içi köle haline getirilecekleri müjdeleniyor. LGBTİQ artılara yönelik nefret söylemleri yaygınlaştırılıyor, yargı paketleriyle temel haklarından mahrum bırakılmaya çalışılıyor. Temel insan haklarına aykırı düzenlemeler içeren yargı paketleri, toplumu daha da kutuplaştırıyor ve nefretin meşrulaşmasına zemin hazırlıyor. 'Artık yeter' diyoruz. Kadın kırımına, çocuk istismarına, yoksulluğa, savaşa, seçme ve seçilme hakkımızın gasp edilmesine, KHK zulmüne, ekolojik yıkıma, rant politikalarına, hayvan katline, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini hesaba katmayan sermayenin ihtiyaçlarına göre belirlenen bütçeye, her yargı paketiyle karşımıza çıkarılan LGBTİ artı düşmanlığına karşı mücadeleyi büyütmek için; ülkenin dört bir yanındaki tüm kadınları 10 Ocak 2026’da Ankara’da yapılacak Kadın Mitingi’nde buluşmaya çağırıyoruz. Gelin, yaşam hakkımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için, eşit, özgür ve adil bir ülke için, farklılıklarımızla bir arada yaşamak için bir kez daha, daha gür bir sesle hep birlikte haykıralım."