Kadınlardan 6284 seferberliği

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Kadın Meclisleri ve Genç Feministler Federasyonu, 6284 Sayılı kadına yönelik şiddete karşı yasa için hayata geçirecekleri eylemlilik sürecini İstanbul Şişli’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla başlattı.

Açıklamaya DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça, sanatçı Ceylan Ertem, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Birsen Baş Topaloğlu’nun yanı sıra çok sayıda kadın katıldı.

EVİN REİSİ DEĞİLLER

Toplantıda konuşan KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim, iktidar eliyle şiddetin normalleştirildiğinin altını çizerek aile odaklı politikaların öne sürülmesinin şiddeti beslediğini söyledi. Ataselim, “Biz uyardık aile odaklı politikalara devam edildiği sürece cinayetler artacak dedik. Hayatımıza yön vermek istememize karşılar. Aile odaklı politikalar devam ettiği, anayasa yok sayıldığı, eşitsizliğin, açlığın dibe vurduğu dönemde kadınların özgür yaşamasını bekleyemeyiz” dedi.

6284 Sayılı Kanun’a vurgu yapan Ateselim, şöyle devam etti: “Bu kanun ‘Koruyacaksın, cezasızlığı ortadan kaldıracaksın, kadınları güçlendireceksin’ diyor. Sokak ortasında kadınlar şiddete uğradığında, öldürüldüğünde Aile Bakanlığı bir tweet attı ve çalışma yapacaklarını söylediler. Şimdiye kadar neredeydiniz? Erkeklerin reis olduğu aileler istiyorlar, biz buna asla izin vermeyeceğiz. 6284 seferberliğini başlatıyoruz, 6284 kapalı kapıları açacak kilit. 6284’ü uygulamak için seferberliğe var mısınız?”