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Kadınlardan laiklik mitingi: Karanlığa meydan okuyoruz

Bursa’da laiklik mitingi gerçekleştiren Sol Feminist Hareket, 'Karanlığa meydan okuyoruz' pankartıyla Kent Meydanı’na doğru sloganlar eşliğinde yürüdü. Mitingde, Bursa Sol Feminist Hareket adına konuşan Buket Avcı Güler, "Burada yükselen mücadele 22 yıllık karanlığın karşısında direnenlerin mücadelesidir" dedi. 73. gündür direnişlerini sürdüren Polonez işçileri mitingde dayanışma çağrısı yaptı.

Kadın
  • 29.09.2024 14:33
  • Giriş: 29.09.2024 14:33
  • Güncelleme: 29.09.2024 15:28
Kaynak: Haber Merkezi
Kadınlardan laiklik mitingi: Karanlığa meydan okuyoruz

Sol Feminist Hareket, Bursa’da laiklik mitingi düzenliyor.

Saat 14.00’te Fomara Meydanı’nda buluşan kadınlar, 'Karanlığa meydan okuyoruz' pankartıyla Kent Meydanı’na doğru yürüdü.

Sloganlar eşliğinde yürüyen kadınlar, Kent Meydanı'na geçti.

"KARANLIĞA DİRENENLERİN MÜCADELESİ"

Bursa Sol Feminist Hareket adına konuşan Buket Avcı Güler, "Bu mitingi örgütlemek için duyduğumuz heyecanı bugün de duyuyoruz. Aslında bugün burada yükselen mücadele 22 yıllık karanlığın karşısında direnenlerin mücadelesidir. Bugün burada yükselen mücadele karanlığa meydan okuyanların, laiklikten ve kazanımlarından vazgeçmeyenlerin mcadelesidir" dedi.

Mitingde Tek Gıda İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan, 73 gündür mücadelelerini sürdüren ve gözaltılara rağmen direnmeye devam eden Polonez işçilerinden kadınlar da söz aldı.

Polonez işçisi Ayla ve Sırma, mitinginde dayanışma çağrısı yaptı.

Miting ardından Grup Kucaklaşma konseri olacak.

İKTİDAR KADINLARDAN KORKUYOR

AKP döneminde kadınlara yönelik baskılar ise özetle şöyle:

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı

Kadınları şiddete karşı korumayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye, 2021 yılında tek adamın imzasıyla çekildi. Kadınlar dört bir yanda sokağa çıktı.

Kadın cinayetleri arttı

AKP’nin iktidara gelmesiyle kadın cinayetleri arttı. Her gün en az bir kadın erkekler tarafından katlediliyor.

Kürtaja fiili engeller yaratıldı

2012 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan’ın “Her kürtaj bir Uludere’dir” söyleminin ardından kürtaja fiili engeller yaratıldı.

Kadınlar aileye hapsedildi

Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na dönüştürüldü. Kadınları aile politikalarıyla, doğum teşvikleriyle eve hapsetmeyi amaçladılar.

Tarikat ve cemaatlere memleket peşkeş çekildi

Kadınlar ve çocuklar tarikatlarda şiddete, istismara maruz bırakıldı. Çocuk yaşta evlilikler normalleştirildi 2016’da “tecavüzcüye af” olarak bilinen yasa tasarısı geçirilmeye çalışıldı. Kadınların tepkisiyle geri çekildi.

Eğitimde gericileşme tam gaz

AKP döneminde eğitimin dinselleşmesi, özellikle kız çocuklarının eğitim hakkını ihlal etti. Karma eğitimin hedef alınması, kız çocuklarının eğitimden uzaklaştırılmak istendi.

6284 de hedefte

İstanbul Sözleşmesi’nin ardından 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun da gericiler tarafından “aileyi yıkan yasa” denilerek hedef alındı.

İşgücüne katılım engellendi

Kadınlar, aile kutsayan politikalarla ekonomik ve sosyal hayatın dışına itilmek istendi.

• Kanunda değişiklik istemi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “medeni kanunu baştan yazacağız” dedi. Kadınların nafaka hakkı da hedef alındı.

Kadın mitingine çağrı: Meydan okuyoruz
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