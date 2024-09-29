Kadınlardan laiklik mitingi: Karanlığa meydan okuyoruz

Sol Feminist Hareket, Bursa’da laiklik mitingi düzenliyor.

Saat 14.00’te Fomara Meydanı’nda buluşan kadınlar, 'Karanlığa meydan okuyoruz' pankartıyla Kent Meydanı’na doğru yürüdü.

Sloganlar eşliğinde yürüyen kadınlar, Kent Meydanı'na geçti.

"KARANLIĞA DİRENENLERİN MÜCADELESİ"

Bursa Sol Feminist Hareket adına konuşan Buket Avcı Güler, "Bu mitingi örgütlemek için duyduğumuz heyecanı bugün de duyuyoruz. Aslında bugün burada yükselen mücadele 22 yıllık karanlığın karşısında direnenlerin mücadelesidir. Bugün burada yükselen mücadele karanlığa meydan okuyanların, laiklikten ve kazanımlarından vazgeçmeyenlerin mcadelesidir" dedi.

Mitingde Tek Gıda İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan, 73 gündür mücadelelerini sürdüren ve gözaltılara rağmen direnmeye devam eden Polonez işçilerinden kadınlar da söz aldı.

Polonez işçisi Ayla ve Sırma, mitinginde dayanışma çağrısı yaptı.

Miting ardından Grup Kucaklaşma konseri olacak.