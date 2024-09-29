Kadınlardan laiklik mitingi: Karanlığa meydan okuyoruz
Bursa’da laiklik mitingi gerçekleştiren Sol Feminist Hareket, 'Karanlığa meydan okuyoruz' pankartıyla Kent Meydanı’na doğru sloganlar eşliğinde yürüdü. Mitingde, Bursa Sol Feminist Hareket adına konuşan Buket Avcı Güler, "Burada yükselen mücadele 22 yıllık karanlığın karşısında direnenlerin mücadelesidir" dedi. 73. gündür direnişlerini sürdüren Polonez işçileri mitingde dayanışma çağrısı yaptı.
Sol Feminist Hareket, Bursa’da laiklik mitingi düzenliyor.
Saat 14.00’te Fomara Meydanı’nda buluşan kadınlar, 'Karanlığa meydan okuyoruz' pankartıyla Kent Meydanı’na doğru yürüdü.
Sloganlar eşliğinde yürüyen kadınlar, Kent Meydanı'na geçti.
"KARANLIĞA DİRENENLERİN MÜCADELESİ"
Bursa Sol Feminist Hareket adına konuşan Buket Avcı Güler, "Bu mitingi örgütlemek için duyduğumuz heyecanı bugün de duyuyoruz. Aslında bugün burada yükselen mücadele 22 yıllık karanlığın karşısında direnenlerin mücadelesidir. Bugün burada yükselen mücadele karanlığa meydan okuyanların, laiklikten ve kazanımlarından vazgeçmeyenlerin mcadelesidir" dedi.
Mitingde Tek Gıda İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan, 73 gündür mücadelelerini sürdüren ve gözaltılara rağmen direnmeye devam eden Polonez işçilerinden kadınlar da söz aldı.
Polonez işçisi Ayla ve Sırma, mitinginde dayanışma çağrısı yaptı.
Miting ardından Grup Kucaklaşma konseri olacak.
AKP döneminde kadınlara yönelik baskılar ise özetle şöyle:
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı
Kadınları şiddete karşı korumayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye, 2021 yılında tek adamın imzasıyla çekildi. Kadınlar dört bir yanda sokağa çıktı.
Kadın cinayetleri arttı
AKP’nin iktidara gelmesiyle kadın cinayetleri arttı. Her gün en az bir kadın erkekler tarafından katlediliyor.
Kürtaja fiili engeller yaratıldı
2012 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan’ın “Her kürtaj bir Uludere’dir” söyleminin ardından kürtaja fiili engeller yaratıldı.
Kadınlar aileye hapsedildi
Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na dönüştürüldü. Kadınları aile politikalarıyla, doğum teşvikleriyle eve hapsetmeyi amaçladılar.
Tarikat ve cemaatlere memleket peşkeş çekildi
Kadınlar ve çocuklar tarikatlarda şiddete, istismara maruz bırakıldı. Çocuk yaşta evlilikler normalleştirildi 2016’da “tecavüzcüye af” olarak bilinen yasa tasarısı geçirilmeye çalışıldı. Kadınların tepkisiyle geri çekildi.
Eğitimde gericileşme tam gaz
AKP döneminde eğitimin dinselleşmesi, özellikle kız çocuklarının eğitim hakkını ihlal etti. Karma eğitimin hedef alınması, kız çocuklarının eğitimden uzaklaştırılmak istendi.
6284 de hedefte
İstanbul Sözleşmesi’nin ardından 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun da gericiler tarafından “aileyi yıkan yasa” denilerek hedef alındı.
İşgücüne katılım engellendi
Kadınlar, aile kutsayan politikalarla ekonomik ve sosyal hayatın dışına itilmek istendi.
• Kanunda değişiklik istemi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “medeni kanunu baştan yazacağız” dedi. Kadınların nafaka hakkı da hedef alındı.