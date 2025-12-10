Kadınlardan Meclis’teki çocuk istismarıyla ilgili eylem çağrısı

Ankara Kadın Platformu, Meclis’teki çocuk istismarı skandalıyla ilgili Meclis önüne eylem çağrısı yaptı. BirGün’ün ortaya çıkardığı olayda Meclis lokantasında stajyer olarak çalışan küçük yaştaki meslek lisesi öğrencilerinin, "personel tarafından cinsel istismara" maruz bırakıldığı, istismarın sistematik olduğu öğrenilmişti.

Meclis’e seslenilen çağrıda “Çocuk istismarını koruma, aklama, yargıla!” denildi.

11 Aralık Perşembe (yarın) için yapılan çağrıda şunlar kaydedildi:

“Meclis'e Sesleniyoruz:

ÇOCUK İSTİSMARINI KORUMA, AKLAMA, YARGILA!

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının, TBMM personeli bir grup erkek tarafından istismar edildiği ortaya çıktı!

11 Aralık Perşembe

12.30

TBMM Dikmen Kapısı

ANKARA KADIN PLATFORMU”