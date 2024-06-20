Kadınlardan ‘ücretsiz HPV aşısı’ kampanyası

Haber Merkezi

Human Papillomavirus (HPV) virüsünün yol açtığı rahim ağzı kanseri nedeniyle her yıl çok sayıda kadın yaşamını yitiriyor. HPV virüsünün neden olduğu hastalıklar aşı ile önlenebiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘ücretsiz olacak’ dediği HPV aşısı ile ilgili iki yıldır ise bir adım atılmadı. Birçok ülkede “ulusal aşı” programında yer alan HPV aşısına Türkiye’de çok yüksek fiyatla erişilebiliyor. Özgür Genç Kadın (ÖGK), “Ücretsiz HPV aşısı haktır, istiyoruz” diyerek HPV aşısının ücretsiz ve erişilebilir olması için imza kampanyası başlattı.

MA'ya konuşan Hivda Selen, Türkiye'de yılda ortalama iki bin kadının rahim ağzı kanserinden hayatını kaybettiğini anımsatarak “Fahrettin Koca, HPV aşısının ücretsiz olacağı sözünü vereli 2 yıl oldu ve bu 2 yıl içerisinde ortalama 4 bin kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybetti” dedi.

Başlattıkları kampanyaya dair de bilgi veren Selen, şöyle devam etti: “HPV aşısının öncelikle bunun bir hak olduğunu ve ücretsiz olması gerektiğini anlatıyoruz. Aynı zamanda kampüslerden sokaklara, kadınların da kendi haklarını bizlerle beraber aradığı ve ‘bu hakkımızı bize verin’ dediği bir imza kampanyası başlatıp, bu talepleri Sağlık Bakanlığı’na ulaştırmak istiyoruz. Aynı zamanda çeşitli cinsel sağlık ve HPV nedir kapsamında kimi atölye, buluşmalar örgütlemeyi düşünüyoruz.”