Kadınları ‘aileye’ hapsedemeyeceksiniz!

Berfin BAYSAN

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025’i ‘aile yılı’ ilan etmesinin ilk günlerinde Türkiye'de kadına yönelik şiddet devam ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan ettiklerini açıklamasının ardından 4 kadın daha erkekler tarafından öldürüldü. Yılın ilk gününden bu yana ise 9 kadın hayattan koparıldı. Geçen senenin ilk 10 gününde 6 kadın öldürülmüştü. Kadın hakları savunucuları, kadın cinayetlerine tepkili.

SOL Feminist Hareket’ten Fatoş Erol, şiddetle mücadele konusunda iktidarın eksik kaldığını belirtti.

Erol, BirGün’e yaptığı açıklamada “AKP iktidarı döneminde korkunç bir şekilde artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri AKP’nin uzunca bir süredir yürüttüğü siyasal İslamcı kadın düşmanı politikalar ve kadınların temel haklarına yönelik saldırıların sonucudur. Erdoğan’ın aile yılı ilan ettiği 2025’in ilk 10 gününde 9 kadın erkek şiddeti ile öldürülmüş. Bugün yazmaya çalıştıkları ‘kutsal aile’ hikâyesi tam da kadınları eğitim, çalışma ve kamusal hayattan dışlayan, kadınları sadece annelik kimlikleri ile tanımlayan ve sonuç itibarıyla kadınların yaşamlarına ve bedenlerine yönelik karar alma süreçlerinin ellerinden alınmaya çalışıldığı bir hikâye. Kadınlar en çok da bu nedenle öldürülüyor. 6284 Sayılı Yasa’yı bu nedenle uygulamıyorlar. Çünkü biliyorlar ki kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi kurmaya çalıştıkları siyasal İslamcı rejime sığmaz. AKP’nin kadın düşmanı politikalarına da kadınları aileye hapsetmelerine de izin vermeyeceğiz” dedi.

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EV İÇİ ŞİDDETTE 46 İHBAR

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 2024’ün Aralık ayında Ev içi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen ihbarları açıkladı. TKDF’nin Ev İçi Acil Yardım Hattı raporuna göre Aralık 2024’te 294 çağrı alındı, bu çağrılardan 46’sını ev içi şiddet oluşturdu. Raporda en çok aramanın yüzde 42 ile ‘eş şiddeti’ olduğu belirtildi.

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YÜRÜYÜŞE SORUŞTURMA

Kadına yönelik şiddet ve cinayetler devam ederken Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul’da öldürülen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için yürüyüş yaparak kadın cinayetlerini protesto eden öğrencilere soruşturma açtı.