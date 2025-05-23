Kadınları aşağılayan tutum yok olacak

BirGün Kadın Kolektifi

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'ın, İYİ Parti İl Başkanları WhatsApp grubuna CHP Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya’nın fotoğrafını göndererek "Sana alacam bunu kral" şeklinde bir mesaj yazdığı ortaya çıktı. Toktaş iddiaları reddetse de İYİ Parti inceleme başlattığını açıkladı.

Asu Kaya yaptığı açıklamada, "Mücadelemiz çok daha büyük. Türkiye’de kadınlar olarak siyaset dahil her alanda var olmaya devam edeceğiz. Türkiye’deki tüm kadınlar adına, gereken olursa istifasını elbette ki isteyeceğim. Ancak sürecin sonunu görmek zorundayız” dedi. Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) ise Toktaş'ın sözlerine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada Toktaş’ın derhal görevden alınması talep edildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de yaptığı açıklamada “Bu söz siyasette kadınlara reva görülen dilin, erkek egemen yapının açık bir tezahürüdür” denildi.