Kadınları güzellik merkezine çekmek için rahatsız eden erkek gözaltına alındı

İstanbul'da Küçükçekmece'de, yolda yürüyen kadınları anlaşmalı güzellik merkezine çekmek için rahatsız eden şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, Sefaköy Halkalı Caddesi'nde kadınları yoldan çevirerek zorla ellerine kart vermek suretiyle anlaşmalı güzellik merkezlerine çekmek için rahatsız eden kişi hakkında çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirlediği zanlıyı gözaltına alarak yasal tahkikatın yapılması için Sefaköy Polis Merkez Amirliğine götürdü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.