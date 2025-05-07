Kadınları öldüren sizin cezasızlığınız!

AKP iktidarının cezasızlık politikaları sonucu ülkedeki kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmiyor. Bunun son örneği önceki gün İstanbul Şişli’de yaşandı. Bahar Aksu isimli kadın boşandığı erkek Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı ardındansa ateşli silahla katledildi. Aksu’nun 2020 yılında Elibol’un kendisini tehdit ettiği ve yaraladığı gerekçesiyle poliste 2 ayrı müracaatının olduğu ancak fail hakkında uzaklaştırma kararı verilmediği öğrenildi.

AFFA TABİ OLMAMALILAR

Avukat Şürkan Eroğlu, faillerin cezasızlıktan güç aldığını ifade etti. Eroğlu, “İnfaz Yasası’nın artık değiştirilmesi gerekiyor. Yıllardır kadın cinayeti ve çocuklara karşı suç işleyenlerin cezalarının tamamını yatmaları gerektiğini söylüyoruz. Bu tür suçların hiçbir şekilde infaza tabi olmamaları gerekiyor” dedi. Eroğlu, iktidarın 2025 yılını “Aile Yılı” olarak belirlediğini anımsatarak, “Fakat kadınların bireysel olarak hiçbir şekilde korunması, bir kadın politikası, kadınlara karşı işlenen suçlarda izlenecek yollar ve de 6284'ün yeterince uygulanması gündeme getirilmiyor. Sürekli aile üzerinden politika yapılıyor. Ancak kadınlar için de bir politika üretilmesi gerekiyor. İktidar, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek kadınları şiddete karşı korumasız bıraktı ve şu anda hiçbir şekilde kadınları koruyamıyor” ifadelerini kullandı.

VAZGEÇMEYECEĞİZ

SOL Feminist Hareket’ten İlda Alçay Sepetoğlu ise “Bahar Aksu’nun katledilmesiyle bir kez daha kadın cinayetleri, kadınları ikincil gören, aile yılı diyerek, onları eve hapsetmek isteyen gerici düzenin kaçınılmaz bir sonucu” olduğunu vurguladı. Sepetoğlu, “23 yıldır adım adım inşa edilen dinci gerici tek adam rejimi karşısında ikincil konuma düşürülen kadınları, duygusal, fiziksel, cinsel ve ekonomik anlamda, dört bir yandan çevreliyor. Her gün sayıları artan kadın cinayetlerinde, İstanbul Sözleşmesi’yle yetinmeyip doğrudan Medeni Kanunu hedef alan gerici politikalarda karşımıza çıkıyor. Kadına yönelik şiddetin son bulması için, LGBTİ+’ların hakları ve yaşamları için, İstanbul Sözleşmesi’ni geri kazanmak için, 6284 sayılı kanunu uygulatmak için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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1 AYDA 40 KADIN KATLEDİLDİ

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) yayımladığı Nisan 2025 Kadın Cinayetleri Raporu’na göre 1 Nisan ila 30 Nisan tarihleri arasında 40 kadın erkekler tarafından katledildi. Bunlardan 32’si kadın cinayeti olarak kayıtlara geçerken 8 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Rapor, kadınların en çok "en yakınındaki erkekler" tarafından öldürüldüğünü bir kez daha ortaya koydu. Buna göre; 14 kadın aile içindeki erkekler tarafından, 8 kadın boşandığı ya da boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından, 4 kadın birlikte olduğu partneri tarafından, 3 kadın ayrılmak istediği ya da kendisini reddettiği erkek tarafından, 1 kadın ise tanıdığı bir erkek tarafından katledildi.

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UZAKLAŞTIRMA KARARLARI VARDI

Son 1 ayda haklarında uzaklaştırma kararlarına karşın öldürülen kadınların bir kısmı şöyle:

• 12 Nisan 2025: İstanbul’da Sevilay Yaztırmak boşanmak istediği ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Şaban Yaztırmak tarafından katledildi. Aynı gün Zeliha Çinibulak eskiden evli olduğu erkek Serdar Harmancı tarafından katledildi.

• 16 Nisan 2025: Samsun’da Emine Akpınar hakkında uzaklaştırma kararı olan Emrah Akpınar tarafından ateşli silahla vurularak yaşamını yitirdi.

• 29 Nisan 2025: Kayseri’de Hatice Gül isimli kadın eskiden birlikte olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı Mustafa Bozkurt tarafından ateşli silahla öldürüldü.

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‘CANAVARCA HİS YOK’MUŞ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'da Pınar Gültekin'i 2020 yılında katleden katil Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına karşı yapılan itirazı reddetti. Daire, Gültekin'i katleden Avcı'ya, "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararına itiraz etmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Avcı’ya “tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına karşı yapılan itirazı oy çokluğuyla reddetti. Bu kararla birlikte dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilecek.