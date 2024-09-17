Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kadınları taciz eden kurye tutuklandı

İzmir'de Bayraklı ilçesinde, 3 saat arayla sokakta yürüyen 2 kadını taciz eden motokurye T.C., tutuklandı.

Güncel
  • 17.09.2024 16:48
  • Giriş: 17.09.2024 16:48
  • Güncelleme: 17.09.2024 16:52
Kaynak: AA
Kadınları taciz eden kurye tutuklandı
Fotoğraf: DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen 2 kadını taciz ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan motosikletli kurye 22 yaşındaki T.C., cezaevine gönderildi.

Çiçek Mahallesi'nde dün kucağında çocuğuyla yürüyen kadını elle taciz ettiği görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan ve şikayet üzerine gözaltına alınan T.C'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmada şüphelinin aynı gün Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak'ta da bir kadını taciz ettiği tespit edildi.

T.C'nin "cinsel taciz" ve "hayasızca hareketler" suçlarından kaydının bulunduğu da belirlendi.

Adliyeye sevk edilen T.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol