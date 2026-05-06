Kadınların %69’u evinde katledildi

Siyasal İslamcı rejimin kadınlara ve haklarına yönelik saldırıları her geçen gün artarken, caydırıcı cezaların uygulanmaması kadınları yaşamdan koparıyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2026 yılı Nisan ayı raporuna göre geçen ay 49 kadın yaşamını yitirdi.

Rapora göre 26 kadın erkeklere tarafından katledildi, 23 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Nisan ayında katledilen 26 kadından 4’ü ekonomik, 1’i barışmayı reddetme, 1’i ise bebeğini aldırmama bahanesiyle katledildi.

20 kadının öldürülme bahanesinin tespit edilemediği bilgisine yer verilen raporda, bu durumun kadına yönelik şiddetin görünmez kılınmasının bir sonucu olduğu ifade edildi.

Rapordaki verilere göre kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından katledildi.

Öte yandan geçen ay kadınların yüzde 69’u kendi evlerinde katledildi. Verilere göre 18 kadın evinde, 2’si sokakta, diğerleri ise otel, araba, su kenarı ve boş arazide katledildi.

Katliamların işleniş biçimlerine bakıldığında; 16 kadının ateşli silahla, 7 kadının kesici aletle, 2 kadının boğularak ve 1 kadının darp edilerek hayattan koparıldı.