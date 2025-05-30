Kadınların deneyimleri sahnede

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM), Kadınlardan Güçlenme Hikâyeleri gösterisini seyirciyle buluşturuyor. Kadınlardan Güçlenme Hikâyeleri performans sunumunun üçüncüsü 1 Haziran’da saat 15.30’da Kâğıthane Sadabad Küçük Kemal Sahnesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

İstanbul Şehir Tiyatroları ÇGSM, 2021’den bu yana kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla, gönüllü kadınlarla tiyatro aracılığı ile bir araya gelerek Kadınlarla Güçlendirme Hikâyeleri Atölyeleri düzenliyor.