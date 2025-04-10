Kadınların gerçekleri danslarda

Kültür Sanat Servisi

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, müzikseverleri İspanya’nın uluslararası üne sahip “Los Vivancos” topluluğunun sadece kadınlardan oluşan “Woman by Aaron Vivancos” grubu ile buluşturuyor.

İspanya ve Meksika’da kapalı gişe sergilenen gösteri, 11 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'da MEB Şura Salonu’nda.

Topluluk; efsane dansçısı Aaron Vivancos'un prodüktör, koreograf, besteci ve artistik direktör olarak imzasını taşıyan ilk gösterisi "Woman”ı sergileyecek. “Woman”, binlerce kadının hayatları boyunca yaşadıkları gerçek durumların bir yansımasını sunuyor. Bunun yanında kadınların şefkat, cesaret, güç, sevgi, umut, neşe gibi değişmez değerlerini ayrıca vurguluyor.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı (SCA Müzik Vakfı) tarafından düzenlenen festival 30 Nisan'a kadar 11 ülkeden klasik müzik, modern dans, flamenko ve caz türlerinde sıra dışı olan 250’ye yakın sanatçı ve topluluğun katılımıyla gerçekleşiyor.