Kadınların grevi beyazperdede

Kültür Sanat Servisi

Türkiyeli kadın işçilerin dayanışması ve eşit ücret mücadelesini anlatan ‘48 Gün’ belgeseli Berlin’de ilk kez seyirciyle buluşacak. Almanya’nın en eski sineması olarak bilinen Kino Moviemento’da yapılacak gösterim 15 Eylül’de saat 20.00’de sinemaseverler ve film ekibinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Belgeseli gönüllü bir kolektif kayda aldı.

‘48 Gün’, Avrupa’nın en büyük üniversite hastanelerinden Charité’nin yan kuruluşu CFM (Charité Facility Management) işçilerinin Berlin’de ‘eşit işe eşit ücret’ talebiyle gerçekleştirdiği, 48 günlük grevi Türkiyeli kadın işçilerin gözünden anlatıyor. Film, Türkiyeli göçmen kadın işçilerin deneyimlerini; dayanışmayı ve onurlu emek mücadelesini kendi seslerinden aktarıyor. Gösterimin ardından, greve katılan kadınlar, grevi örgütleyenler ve film ekibi ile söyleşi yapılacak.



