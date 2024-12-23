Kadınların katillerini tanıyoruz

Haber Merkezi

“Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler”, erkek şiddetine karşı İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Kadınlar, “Kadınlar öldürülüyor. Katil kim?” ve “Tesadüf değil, hep erkek” pankartı açtı. JinNews'in haberine göre, ayrıca açıklamanın yapıldığı alana siyah renkli kare şeklinde kutular getirildi. Kutuların 4 yüzünde, erkeklerin öldürdüğü Jesca Nankabirwa, Özlem Güneş, Pelin Ceylan, Cansu Kaya, Tuba Erkol, Güler Subaşı, Sevda Kuş, Azra Gülendam Hayatoğlu’nun isimleri yazıldı.

Kadın cinayetlerinin politik olduğu belirtilen açıklamada, kadın katillerinin sadece “sapıklar, cani ruhlular, uyuşturucu bağımlıları ya da psikolojisi bozuk kişiler” olmadığı ifade edildi.

“Sıradan erkeklerin” de “ihtimal verilmeyecek” erkeklerinde katil olduğu vurgulanan açıklamada, “Biz bu katilleri tanıyoruz. Birkaçının isimlerini duvarlara, bu kutulara yazarak başladık. Herkese duyuracağız. Niçin mi duyuracağız? Çünkü bir kadın öldürüldüğünde sürekli kadınların ne yaptığını, nasıl hayatlar sürdüğünü, kaçta nerede olduğunu, kaç çocuğu olduğunu konuşuyoruz. Artık erkeklerin ne yaptıklarını konuşmanın zamanı. Kadınlara ne yaptıklarını, patriyarkanın sağladığı imkanlarla ne yaptıklarını” denildi.