Kadınların miras hakkı hedefte

AKP iktidarı senelerdir kadınların miras hakkını, nafaka hakkını ve medeni kanunu hedef alıyor. Kadınları sadece “aile içinde” tanımlayan rolleri pekiştiren rejim kadınların ekonomik özgürlüğüne de ket vurmayı amaçlıyor. Bunun son adımı miras paylaşımına dair gündeme gelen düzenleme oldu. Yapılan yeni düzenlemeyle mirasın eşit şekilde bölüştürülmesi zorunluluğunun ortadan kaldırılması hedefleniyor. Kadınların tepki gösterdiği düzenlemeye göre artık mirasçılar, taşınmaz malların devrini karşılıklı uzlaşma yoluyla kendi aralarında gerçekleştirebilecek. Söz konusu işlemler için noter onayı alınması gerekmeyecek. Uygulama, aile içindeki gerilimleri azaltmayı ve miras paylaşım sürecini hızlandırmayı amaçladığını iddia etse de kadınlar “miras hakkımız hedef alınıyor” diyor.

Kadınların ördüğü direniş hattını aşamayan iktidar Medeni Kanun’da değişiklikler yapmaya henüz yeltenemesede bu gibi düzenlemelerle hak gasbı yaratmayı amaçlıyor.

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EŞİK GÖNÜLLÜSÜ AV. YELDA KOÇAK: CİDDİ HAK İHLALLERİNE YOL AÇABİLİR

Basına yansıyan miras haberinin kaynağı ortaklığın giderilmesi davalarında zorunlu arabuluculuk olabilir. Bu uygulamanın başlamasıyla birlikte, özellikle miras kalan taşınmazlar üzerinde kadın mirasçıların hak kaybına uğradığı örnekler artış gösteriyor.

Miras paylarının ortaklığın giderilmesi yoluyla tasfiyesi sürecinde, kadın mirasçılar çoğu zaman süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olamıyor, hukuki temsil imkânlarına erişemiyor ve hak arama yollarından fiilen uzaklaştırılıyor. Bu durum yaşlı, okuryazar olmayan, kırsal bölgelerde yaşayan ya da ekonomik olarak bağımlı kadınlar açısından ciddi mağduriyetler doğuruyor.

Bugün katıldığım bir duruşmada da bu mağduriyetin çarpıcı bir örneğiyle karşılaştım. Mirasçılardan biri olan müvekkilim, erkek kardeşlerinin 75 yaşındaki, okuryazar olmayan annelerini arabuluculuk sürecine dahil ederek, bilgilendirme yapılmaksızın imza attırdıklarını ve bu yolla miras kalan taşınmazları satıp gelirlerini kendi aralarında paylaştıklarını beyan etti. Kadın mirasçıların haklarının bu şekilde gasp edilmesi üzerine mahkeme tarafından müvekkilin annesine yasal danışman atanmasına karar verildi.

Bu olay, zorunlu arabuluculuk sürecinin, özellikle kırılgan ve korunmasız bireylerin yer aldığı miras paylaşımı gibi hassas konularda, denetimsiz ve eşitsiz biçimde yürütülmesinin ciddi hak ihlallerine yol açabileceğini açıkça gösteriyor.

Özellikle aile arabuluculuğu uygulamasının yeniden gündeme getirildiği bu dönemde, arabuluculuk kurumunun kadınlar açısından ne denli riskli olabileceği bir kez daha ortaya çıktı.

Kadınların içinde bulundukları toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, ekonomik bağımlılık ve güç ilişkileri dikkate alınmaksızın yürütülen arabuluculuk süreçleri, kadınların haklarından feragat etmeye zorlandığı, hatta bu hakları dahi bilmeden imza attığı bir zemine dönüşüyor. Bu nedenle, arabuluculuk uygulamalarının kadınlar ve kırılgan gruplar açısından yaratabileceği eşitsizlikler göz önünde bulundurularak kapsamlı bir değerlendirme yapılması zorunlu.

Avukat Yelda Koçak

EŞİK Gönüllüsü

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TKDF BAŞKANI CANAN GÜLLÜ: BU HAK BİR GÜVENCEDİR

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve mirasla intikal eden taşınmazların noter onayına gerek kalmaksızın tapu müdürlüklerinde mirasçılar arasında paylaşılmasına imkân tanıyan yeni düzenleme, bürokratik işlemleri kadınlar açısından ciddi riskler barındırıyor.

Miras konusunda Tapu işlemlerinde eşit paylaşımdan vazgeçilerek anlaşmalı paylaşıma geçilmesi, özellikle ekonomik, sosyal ve hukuki olarak dezavantajlı konumda bulunan kadınlar ve çocuklar için ciddi hak kayıplarına yol açacaktır. “Anlaşmalı paylaşım”, kadınların baskı altında karar verdiği, ekonomik bağımlılık nedeniyle eşit bir pazarlık gücüne sahip olamadığı koşullarda olabilir. Bu tür düzenlemeler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirerek kadınların mülkiyet hakkını zayıflatır ve uzun vadede ekonomik güvencesizliğe yol açar.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak bu düzenlemeden önce, özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı, kırsalda yaşayan ve eğitim almamış kadınların noter işlemlerinde bile şuraya parmak bas cümlesi ile yönlendirildikleri, hakkında bilgi sahibi olmadıkları konunun noter devrini yaptıkları yönünde şikayet alıyoruz kadın noterlerden. Şimdi tamamen aynı evde birlikte yaşayan, herhangi bir geliri olmayan kadınlar ve kız çocukları üzerinde tahakküm kurulacağı kesin.

Noter yerine doğrudan tapuda yapılan işlemlerde, rızanın gerçek olup olmadığını tespit edecek bir denetim mekanizması da bulunmuyor. Bu durum, özellikle şiddet görmüş ya da tehdit altındaki kadınlar için büyük bir güvenlik açığı doğurur.

Kadınların ev içi görünmeyen emeği ve erkeklere ekonomik bağımlılığı, onların miras paylaşımında hakkından vazgeçmeye zorlanmasına neden olacaktır.. Kadınların ekonomik bağımsızlığı ve yaşam güvenliği için miras yoluyla mülkiyet hakkı vazgeçilmezdir. Kadının mal sahibi olması, hem şiddetten uzak bir yaşam kurabilmesi hem de geleceğini güvence altına alabilmesi için temel bir adımdır. Ayrıca İstanbul sözleşmesinden vazgeçilmesi ile kadınların yaşam haklarının güvencesizleştirildiği günlerde bu karar yanlış bir adımdır, eşitlikten uzaklaşmaktır.

Bu nedenle Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı söz konusu yürürlük maddesinin iptali muhalefet partisi tarafından Anayasa mahkemesine götürülmeli.

Canan Güllü

TKDF Başkanı

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PRATİKTE ENGELLENİYOR

3 Mart 1926 tarihinde kabul edilen ve 1 Ekim 1926’da yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu kadınların miras hakkını güvenceye aldı. 2001’de kadınların istikrarlı mücadelesiyle yenilenen Medeni Kanun ise bu hakları pekiştirdi. Fakat yasal olarak koruma altında olan miras hakkı pratikte engellenmeye çalışılıyor.

AKP’nin gericileşmeyi teşvik eden politikalarıyla birlikte, kadınların mirastan feragat ettirilmesi daha yaygın bir norm hâline geldi. Yerel düzeyde AKP’ye yakın muhtarlar, aile büyükleri, hatta imamlar aracılığıyla, kadınlar “miras alma hakkından vazgeçmeye” ikna edilmeye çalışılıyor. Kadının tek görevinin “annelik ve eş olmak” olduğunu dillendiren rejim gerici uygulamaları fiili olarak sürdürüyor.

Bu duruma dikkat çeken kadın örgütleri “Yasal güvence var gibi görünse de, uygulamada kadınlar miras hakkından vazgeçmeye zorlanıyor.