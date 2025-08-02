Kadınların sessiz isyanlarının öyküsü

Oktay EVSEN

Yazar Nazan İnan Oğuz’un ‘Kızın Adı Ferdün’ adlı kitabı Gece Kitaplığı tarafından okurların beğenisine sunuldu. Yedi öyküden oluşan kitap, derin bir sezgi ve eşsiz bir anlatımla, okuyucuyu sessiz isyanların, görünmeyen travmaların ve güçlü bir kadının içsel dönüşümünün tam ortasına davet ediyor.

“Kızın Adı Ferdün”, okuru sarsacak, düşündürecek ve içini titretecek bir anlatı… Bu kitapta sadece bir kadının değil, aynı zamanda bir toplumun aynadaki yansımasını bulacaksınız.

Kimi zaman kendinizi…/ Kimi zaman gözyaşınızı…/ Kimi zaman da gücünüzü…