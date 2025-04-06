Kadınların sokakta yolunu kesti, birini öldürdü

İzmir'de 35 yaşındaki Necat Yorğun, sokakta önünü kestiği eskiden birlikte olduğu Selen Sakın'ı tabancayla öldürüp, kadının annesi Medine Serpil Kaynak'ı da ağır yaraladı. Olay, Yeni Mahalle Mahallesi’nde yaşandı.

Necat Yorğun, sokakta yolunu kestiği Selen Sakın ile Sakın'ın annesi Medine Serpil Kaynak'a, yanında bulunan silahla ateş etti. Anne-kızı yaraladıktan sonra Yorğun aynı silahla kendini de vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Kaynak ile saldırgan Yorğun ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Yorğun hastanede öldü.