Kadınların tarihi zaferi

Anayasa Mahkemesinin (AYM) eşitlik ilkesini ihlal ettiğini ifade ederek iptal ettiği ancak daha sonra iktidarın yeniden 9. Yargı Paketinde gündeme getirdiği kadınların evlendikten sonra yalnızca kendi soyadlarını kullanmalarını engelleyen 15. madde geri çekildi.

⚠️ KADINLARIN TARİHİ ZAFERİ



TBMM Genel kurulda görüşülmekte olan 9. Yargı Paketindeki kadının soyadı ile ilgili 15. Madde geri çekildi.



Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği, “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır” şeklindeki Medeni Yasa’nın 187. Maddesi aynen tekrar… pic.twitter.com/Sh4AiH0QUs — Eşitlik İçin Kadın Platformu (@esik_platform) November 7, 2024

Kadınların soyadı düzenlemesinin 9. Yargı Paketinden çıkartılmasının ardından Eşitlik İçin Kadın Platformu açıklama yaptı.

Kararın on yıllardır süren mücadelenin ürünü olduğunu belirten Platform'un açıklaması şu şekilde:

"Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği, “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır” şeklindeki Medeni Yasa’nın 187. Maddesi aynen tekrar yasalaştırılmak istenmişti.

Türkiye kadın hareketinin on yıllardır süren mücadelesinin ürünü olan bu #AYM iptal kararına uyulması için EŞİK Platformu'nda buluşan kadınlar olarak aylardır yoğun bir emek harcadık ve yine başardık.

Şimdi İçişleri Bakanlığına çağrımızı yineliyoruz:

AYM Kararına uygun olarak Soyadı düzenlemesine ilişkin Nüfus Müdürlüklerine gönderilmesi gereken yönergeyi acilen gönderiniz. AYM kararının yürürlüğe girdiği Ocak ayından beri yapmanız gereken bu görevi derhal yerine getiriniz.

Bize anayasadan, yasalardan sildiğimiz aile reisliğini yeniden dayatmaya kalkmayınız.

Siyasi görüşü ne olursa olsun kadınların ortak mücadelesi kazandı. Emek veren tüm kadınları kutluyoruz.

Önümüzdeki hafta görüşülmesi beklenen #Etkiajanlığı maddesinin de geri çekilmesi için daha geniş ve etkin bir dayanışmaya ihtiyacımız var.

Haklarımıza, hayatlarımıza, hayallerimize kayyım atayamayacaksınız"