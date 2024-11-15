Kadınların tepki gösterdiği anlaşma yeniden Meclis'te: İtirazlar üzerine geri çekildi

AKP, İslam İşbirliği Örgütü (İİT) Kadının İlerlemesi Teşkilatı’na Türkiye’nin katılımına ilişkin anlaşmayı TBMM’ye yeniden getirdi.

2019 yılında TBMM’ye ilk kez sunulduğunda kadınları ‘erkeklerin saygı duyulan eşleri’ olarak tanımlayan ifadeleri nedeniyle geri çekilen İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğü dün yeniden Dışişleri Komisyonu’na getirildi.

Orijinal metni aynen korunan tüzükte bu kez kadınlar ‘erkeklerin saygın ortakları’ olarak tanımlandı.

Komisyonun CHP’li üyeleri, kadınların bu şekilde tanımlanması nedeniyle teklife sert tepki gösterdi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Düzelttik diye geldiniz. ‘Erkeğin saygı duyulan eşi’ ifadesini ‘erkeğin saygın ortağı’ yapmışsınız. Ama anlaşmada İngilizcesi aynen duruyor. Bir taraftan milyonlarca kadının güvencesi İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıyorsunuz, diğer taraftan İslam İşbirliği Teşkilatı’nda kadını böyle gören bir teşkilata üye olalım diyorsunuz! Bu ülkede kadınlar erkeklerin saygın ortağı olmadan önce yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye’de kadınlar her şeyden önce eşitlik ve can güvenliği istiyor!” dedi.

İstanbul Milletvekili Yunus Emre de anlaşmanın birçok Türki Cumhuriyet ve İslam ülkesi tarafından imzalanmamış olmasına dikkat çekerek, bu konuda açıklama istedi. Muhalefetin tepkileri üzerine anlaşma yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildi.

Tartışmalar sonrasında Komisyon Başkanı Fuat Oktay’ın önerisiyle Dışişleri Bakanlığı’nın Komisyona yeniden sunum yapması yönünde alınan karar ile anlaşma gündemden çıkarıldı.