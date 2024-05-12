Kadınların yüzde 65’i bakım emekçisi

İPA’nın raporuna göre, kadınların yüzde 66,9’u ev içi çalışanlardan oluşurken yüzde 33,1’i iş hayatında yer alıyor. Ev içi çalışan kadınların yüzde 65,2’si iş hayatında olmama sebebi olarak ev işi ve bakım emeğini işaret ediyor.

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı (İBB) İstanbul Planlama Ajansı (İPA) “İstanbul’da Anne Olmak” başlığı altında yaptığı araştırmaya göre İstanbul’da kadınların büyük bir bölümü ev içi çalışan kadınlardan oluşuyor.

İstanbullu ev içi çalışan kadınların oranı yüzde 66,9 iken, yüzde 33,1’si ise iş hayatında yer alıyor.

İş hayatında yer alan annelerin yaşam memnuniyetinin 4,4 olduğu belirtilen araştırmada ev içi çalışan kadınlarının ise oranı 4,6. İstanbullu annelerin yüzde 65,2’sinin çalışmama sebebinin ev işi ve bakım emeği olduğu belirtilen araştırmada annelerin yüzde 5,6’sı işsizlik ve yüzde 1’i ise aile izni olmaması olarak belirtildi. Son 3 ayda İstanbullu annelerin gündeminin yüzde 52,2 ile ekonomik sorunlar olduğuna dikkat çekilen araştırmada bunu 17,8 ile 31 Mart Yerel Seçimleri takip etti. Araştırmaya göre, ekonomik kriz nedeniyle İstanbullu annelerin yalnızca yüzde 39’u her iki günde bir etli yemek yiyebiliyor. Aynı zamanda annelerin, yüzde 33,6’sı yeni kıyafet alabileceğini, yüzde 30,7’si yılda bir haftalık tatil yapabileceğini düşünüyor.

İPA, yaptığı araştırmada yerel yönetimlerin annelere yönelik destek programlarının ailelerin refahının artırması gerektiğini de belirtti. Yapılan paylaşımda bu konuda da şu bilgilere yer verildi: “Yenidoğan Destek Paketi’nden 28 bin 788, ‘Yuvamız İstanbul Hizmeti’nden 10 binden fazla ve ‘İstanbul Bebek Projesi’nden 5 bin 713 anne faydalandı."