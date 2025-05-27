Kadınlarla Güçlendirme Hikâyeleri Atölyeleri

İrem İLYAS

İstanbul Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi’nin düzenlediği Kadınlardan Güçlenme Hikâyeleri-3 Atölye gösterisi 1 Haziran Pazar günü saat 15.30’da Kâğıthane Sadabad Küçük Kemal Sahnesi’nde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

İstanbul Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM), kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla, gönüllü kadınlarla tiyatro aracılığı ile bir araya gelerek, 2021 yılından itibaren Kadınlarla Güçlendirme Hikâyeleri Atölyeleri düzenliyor.

Amaç; katılımcı kadınların yaşamlarını, yaşadıkları deneyimleri sahneye taşımak, birlikte üretmek, tiyatro aracılığı ile bir araya gelmek, birlikte değer üretmek, ortak olandan paylaşım oluşturmak ve bu paylaşımları sanatsal bir ürüne dönüştürme yoluyla bir arada güçlenerek çoğalmaktır.