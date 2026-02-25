Kadir İnanır, açtığı davayı kazandı

Türk sinemasının usta sanatçısı Kadir İnanır, unutulmaz filmi 72. Koğuş'un da aralarında olduğu filmlerini izinsiz yayımlayan yapım şirketlerine karşı açtığı telif hakları davasını kazandı.

Usta sanatçı Kadir İnanır, bir süre önce telif hakları mücadelesi başlatarak, filmlerini yıllardır izinsiz yayınladığı gerekçesiyle yapım şirketlerine dava açtı. Dava dilekçesinde, yapım şirketlerinin, filmlerin televizyon kanalları ile dijital platformlardaki yayımları üzerinden yıllardır telif ödemeden ciddi gelir elde ettiği belirtildi.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre; İnanır, açtığı davalar arasında Arzu Film ve Topkapı Film'e yönelik davayı kazandı. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 1977 yapımı "İsyan" , 1986 yapımı "Seyyid" ile 1988 yapımı "72. Koğuş" filmlerinin yapım şirketleri Arzu Film ile Topkapı Film'in hukuka aykırı şekilde filmleri yayınladığına karar verdi.

Kadir İnanır kararla ilgili, “Emeğin ve mücadelenin değerini anlamak için iyi bir sonuç aldık diye düşünüyorum” dedi.

Kararla birlike, söz konusu filmler artık yapım şirketlerinin aracılığıyla YouTube kanalı dahil hiçbir platormda yayımlanamayacak.