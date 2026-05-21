Kadir İnanır entübe edildi

Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

77 yaşındaki sanatçının entübe edildiği açıklandı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın aktardığına göre, konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, "Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi" dedi.

Kural, "Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın önemli aktörleri arasında yer alan İnanır, daha önce Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart 2024'te rahatsızlanarak, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 4 Nisan 2024'te taburcu olmuştu.