Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan evinde İnme geçiren sanatçı Kadir İnanır, hastane kaldırıldı. İnanır'ın bilincinin kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.