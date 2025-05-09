Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit'in şirketine dava açtı

Usta oyuncu Kadir İnanır, başrolünü üstlendiği birçok filmi televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınladığı iddiasıyla Yeşilçam oyuncusu Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e tazminat davası açtı.

HAKLARININ KARŞILIĞI ÖDENMEMEKTE

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, söz konusu filmlerin Türk sinemasının en önemli eserleri arasında yer aldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Müvekkilin icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu haklar, ancak yazılı bir devir karşılığında kullanılabilir. Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film, bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir. Buna rağmen Kadir İnanır'ın ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ödenmemektedir. Kadir İnanır maddi ve manevi zarara uğramıştır. Müvekkil, haklarını hiçbir şekilde bu şirkete devretmemiştir. Şimdilik 20 bin lira tazminatın Gülşah Film’den faiziyle tahsilini talep ediyoruz.”