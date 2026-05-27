Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Jülide Kural, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilen oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında "Kadir’in enfeksiyon değerleri ilk günkü değerlere göre daha iyi. Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç" dedi.

Hürriyet'e konuşan Kural, Kadin İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Kural, Fulya Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören ve entübe edilen Kadir İnanır'ın enfeksiyon değerlerinin ilk güne kıyasla iyi olduğunu ifade etti.

"Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç" diyen Kural, sanatçının 2012 yılında akciğerindeki tümörünün temizlendiğini fakat ilerleyen yıllarda takibinin sürdüğünü belirtti.

Kural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akciğer enfeksiyonu olunca detaylı incelemede lekenin de tümör gibi büyüdüğünü gördüler. Ama ameliyat planlanmıyor."