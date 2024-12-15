Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Beynine üçünü kez pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınan ve ameliyat edilen usta oyuncu Kadir İnanır, yaklaşık 10 gün önce taburcu edildi.

Sanatçı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kural, "Mücadeleye devam derken, bir süreliğine fizik tedavi merkezine döneceklerini belirtti.

"BİR GÜN KENDİSİ PAYLAŞACAK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ"

Kural, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kadir İnanır'ı seven ve merak edenlere. Kadir 9 aydır devam eden hastane süreci iyi bir noktaya evrildiğinden; 1 hafta evde kaldıktan sonra fizik tedavisinin sürmesi için bir kurumda kalmaya başladı. Zaman zaman eve çıkıp tekrar fizik tedavi sürecini devam ettirmek üzere kuruma dönüş planladık şimdilik.

Doktorlarımızın en başından beri bizi hazırlamasıyla zorlu zamanları yaşayacağımız gerçeğini aslında yaşayarak anladık desek daha doğru olur. Ama tüm bu zorluklara inat güçlü bir yaşama direnci ile Kadir İnanır bugün çok daha iyi ve iyiye gidiyor. Yine de zaman, sabır, mücadele bu sürecin vazgeçilmez temelleri olacak daima.

Ve bir gün yakında eminim kendisi paylaşacak duygu ve düşüncelerini. O güne kadar mücadeleye devam."